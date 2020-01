Leicester kastaði frá sér sigrinum á Turf Moor

Leicester er að fatast flugið í enska boltanum en liðið tapaði öðrum leiknum í röð í ensku úrvalsdeildinni þegar liðið tapaði 2-1 fyrir Burnley.



Leicester komst yfir með marki frá Harvey Barnes á 33. mínútu og þannig stóðu leikar þangað til á 56. mínútu er Chris Wood jafnaði metin.



Leicester fékk tækifæri til að komast aftur yfir á 68. mínútu er Jamie Vardy lét Nick Pope verja frá sér vítaspyrnu eftir brot Ben Mee á markaskoraranum Barnes.



Sigurmarkið skoraði Ashley Westwood ellefu mínútum fyrir leikslok er hann hirti boltann eftir darraðadans í teig Leicester. Lokatölur 2-1.





3 - Burnley went into half-time trailing in a Premier League tie for the 77th time today versus Leicester; they went on to win from such a position for just the third time, also doing so in March 2018 against Everton and May 2010 against Spurs. Quash. pic.twitter.com/Bejht8tQfu