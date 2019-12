Aðeins sex sköpuðu fleiri færi en Gylfi á áratugnum

Gylfi Þór Sigurðsson er í flottum hópi þegar tekið var sama hverjir sköpuðu flest marktækifæri í ensku úrvalsdeildinni á áratugnum 2010 til 2019.



Síðustu leikir ensku úrvalsdeildarinnar á áratugnum fóru fram í gær og eftir það hafa fróðir menn tekið saman lista yfir þá sem bjuggu til flest færi fyrir liðsfélagana.



Það kemur sjálfsagt ekki mörgum á óvart að Manchester City maðurinn David Silva sé þar langefstur.



David Silva hefur spilað með Manchester City frá árinu 2010 og bjó alls til 768 marktækifæri á árunum 2010 til 2019.





@21LVA created the most chances in the @premierleague in the 2010s:



768 | David Silva

595 | Eden Hazard

565 | Christian Eriksen

546 | Mesut Özil

506 | Leighton Baines

500 | Juan Mata

447 | Gylfi Sigurdsson

443 | James Milner



[via @OptaJoe] pic.twitter.com/LNQWgUyQPE