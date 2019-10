Stjóri Jóns Daða hættur

Jón Daði Böðvarsson er stjóralaus eftir að Neil Harris hætti sem knattspyrnustjóri Millwall í dag.



Harris var sá stjóri sem hafði verið lengst í starfi af stjórunum í ensku B-deildinni, en hann tók við Millwall árið 2015.



Hann er fyrrum leikmaður Millwall og er markahæsti leikmaður í sögu félagsins með 125 mörk. Sem knattspyrnustjóri náði hann að koma liðinu upp úr C-deildinni og tvisvar í átta liða úrslit enska bikarkeppni.



Adam Barrett tók tímabundið við liðinu og mun stýra því gegn Leeds á laugardaginn.



Millwall er í 18. sæti ensku B-deildarinnar.



Jón Daði Böðvarsson kom til félagsins í sumar.





Neil Harris has today stepped down as manager of #Millwall Football Club