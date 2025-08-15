Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. ágúst 2025 06:00 Dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar mun stíga á stokk í kvöld. Carl Recine/Getty Images Liverpool tekur á móti Bournemouth í opnunarleik ensku úrvalsdeildarinnar. Enski boltinn er snúinn aftur heim og leikurinn verður í beinni á Sýn Sport. Hitað verður upp með veglegum hætti frá klukkan hálf sjö, áður en leikurinn hefst klukkan sjö. Eftir leik munu sérfræðingar svo gera leikinn upp í glænýju stúdíói. Einnig á dagskrá íþróttarása Sýnar má finna beinar útsendingar frá leik í FA bikarnum, pílumóti í Nýja-Sjálandi, golfmóti í Danmörku og NASCAR kappakstri í Bandaríkjunum. Sýn Sport Frá 18:30 er Liverpool - Bournemouth. Sýn Sport 3 11:00 - Danish Golf Championship Sýn Sport 4 15:00 - The Standard Portland Classic á LPGA mótaröðinni. Sýn Sport Viaplay 07:00 - New Zealand Darts Masters pílumótið. 18:40 - Epsom & Ewell - South Park mætast í FA bikarnum. 23:30 - Nascar Craftsman Truck series Race kappaksturinn. Enski boltinn Mest lesið „Algjörlega niðurbrotinn eftir þetta tap“ Fótbolti Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Enski boltinn Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Enski boltinn „Galið og fáránlegt“ Íslenski boltinn Ótrúlegt golfhögg í reiðiskasti slær í gegn á netinu Golf Misstu Martin út en sneru leiknum og unnu Svía Körfubolti Uppgjörið: Bröndby - Víkingur 4-0 | Vont kvöld hjá Víkingi í Kaupmannahöfn Fótbolti Keflavík fær bandarískan framherja Körfubolti „Vorum líkari okkur sjálfum að þessu sinni“ Fótbolti ÍBV búið að tryggja sér sæti í Bestu deildinni Íslenski boltinn Fleiri fréttir Dagskráin: Fyrsti leikur í enska boltanum Gervigreindin spáir í fyrstu umferðina Sjáðu upphitunarþátt fyrir enska boltann í heild Xhaka gerður að fyrirliða tveimur vikum eftir að hann var keyptur Enska augnablikið: Englar og djöflar Leoni færist nær Liverpool Tony Adams vill að Arsenal skipti um fyrirliða Rooney sár út í Tom Brady: „Fannst hann vera mjög ósanngjarn“ Chelsea gefur fjölskyldu Jota hluta af HM-bónusunum Nýja stórstjarna Liverpool fékk ekki að hafa sjónvarp heima hjá sér Enska augnablikið: AGUERO!! Leik U21 liðs Man United hætt vegna meiðsla leikmanns Calvert-Lewin á leið til Leeds Willum lagði upp sigurmark Birmingham Jason Daði og félagar fá Rauðu djöflana í heimsókn Enska augnablikið: Hugsaði til van Persie eftir frægt mark í Eyjum Rashford segir Man. United fast í einskismannslandi Grealish valdi númerið sitt vegna Rooney og Gascoigne „Fáránleg staða sem er komin upp“ Stuðningsmenn Chelsea bjartsýnastir en mjög svartsýnir hjá Newcastle Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Vildi hvergi annarsstaðar spila Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Sjá meira