Sunderland fer vel af stað á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni síðan 2016-17 en liðið vann 2-0 sigur á West Ham United í dag.
Staðan var markalaus í hálfleik en í seinni hálfleik skoruðu heimamenn þrjú mörk.
Það fyrsta gerði Eliezer Mayenda með skalla eftir fyrirgjöf Omars Alderete á 61. mínútu og tólf mínútum síðar skallaði Dan Ballard boltann í netið eftir undirbúning Simons Adingra.
Wilson Isidor gulltryggði svo sigur Sunderland þegar hann skoraði á lokamínútunni. Svörtu kettirnir fögnuðu því góðum sigri, þeim fyrsta í ensku úrvalsdeildinni síðan 6. maí 2017.
West Ham spilaði í dag sinn tuttugasta leik undir stjórn Grahams Potter sem tók við liðinu í janúar á þessu ári. Hamrarnir hafa aðeins unnið fimm af þessum tuttugu leikjum.
Brighton og Fulham skildu jöfn, 1-1, á suðurströndinni. Gestirnir jöfnuðu í blálokin.
Á 53. mínútu fengu Mávarnir vítaspyrnu eftir að Sander Berge braut á Georginio Rutter inni í teig. Matt O'Riley tók spyrnuna og skoraði framhjá Bernd Leno í marki Fulham.
Allt stefndi í að það mark myndi nægja Brighton til sigurs en þegar sex mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma jafnaði Rodrigo Muniz metin fyrir Fulham eftir hornspyrnu.