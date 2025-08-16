Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Dan Ballard hnyklar vöðvana eftir að hafa komið Sunderland í 2-0 gegn West Ham United.
Dan Ballard hnyklar vöðvana eftir að hafa komið Sunderland í 2-0 gegn West Ham United. getty/Robbie Jay Barratt

Sunderland fer vel af stað á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni síðan 2016-17 en liðið vann 2-0 sigur á West Ham United í dag.

Staðan var markalaus í hálfleik en í seinni hálfleik skoruðu heimamenn þrjú mörk.

Það fyrsta gerði Eliezer Mayenda með skalla eftir fyrirgjöf Omars Alderete á 61. mínútu og tólf mínútum síðar skallaði Dan Ballard boltann í netið eftir undirbúning Simons Adingra. 

Wilson Isidor gulltryggði svo sigur Sunderland þegar hann skoraði á lokamínútunni. Svörtu kettirnir fögnuðu því góðum sigri, þeim fyrsta í ensku úrvalsdeildinni síðan 6. maí 2017.

West Ham spilaði í dag sinn tuttugasta leik undir stjórn Grahams Potter sem tók við liðinu í janúar á þessu ári. Hamrarnir hafa aðeins unnið fimm af þessum tuttugu leikjum.

Brighton og Fulham skildu jöfn, 1-1, á suðurströndinni. Gestirnir jöfnuðu í blálokin.

Á 53. mínútu fengu Mávarnir vítaspyrnu eftir að Sander Berge braut á Georginio Rutter inni í teig. Matt O'Riley tók spyrnuna og skoraði framhjá Bernd Leno í marki Fulham.

Allt stefndi í að það mark myndi nægja Brighton til sigurs en þegar sex mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma jafnaði Rodrigo Muniz metin fyrir Fulham eftir hornspyrnu.

