Fjölskylda Jota á Anfield í kvöld Aron Guðmundsson skrifar 15. ágúst 2025 13:32 Liverpool Unveil New Signing Diogo Jota LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 19: New signing Diogo Jota of Liverpool at Anfield on September 19, 2020 in Liverpool, England. (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) Fjölskylda Diogo Jota, leikmanns Liverpool sem lést af slysförum í síðasta mánuði, verður á Anfield í kvöld þegar að Liverpool tekur á móti Bournemouth í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Diogo lét lífið í bílslysi, ásamt bróður sínum Andre, í byrjun júlímánaðar. Jota var aðeins 28 ára gamall og á leið í ferju til Englands þegar að bílslysið átti sér stað. Fótboltaheimurinn allur syrgði bræðurna og hefur þeirra verið minnst með margs konar hætti síðan þá. Jota hafði nokkrum dögum fyrir slysið gengið í hnapphelduna með eiginkonu sinni Rute Cardoso og mun hún, ásamt þremur börnum þeirra Jota sem og nánustu aðstandendum, vera í stúkunni á Anfield í kvöld þegar að Englandsmeistararnir hefja titilvörn sína gegn Bournemouth. „Verðum alltaf til staðar fyrir þau" Í leikskrá Liverpool sem gefin er út í aðdraganda leiksins minnist Arne Slot, þjálfari Liverpool, Jota og hvetur sitt fólk til að sýna fjölskyldum bræðranna stuðning í verki. „Það er mikilvægt að við sýnum þeim að þau munu alltaf geta reitt sig á ást okkar og stuðning nú þegar að þau ganga í gegnum eins erfitt tímabil og hægt er. Við verðum alltaf til staðar fyrir þau." Þau skelfilegu tíðindi bárust í morgun að Diogo Jota, leikmaður Liverpool, hefði látið lífið í bílslysi ásamt bróður sínum.Vísir/Getty Diogo Jota var leikmaður Liverpool og vann sinn þriðja titil með félaginu þegar hann varð Englandsmeistari í vor, eftir að hafa unnið bæði FA og deildabikarinn áður. Á tíma sínum með Liverpool lék hann alls 182 leiki, skoraði 65 mörk og gaf 26 stoðsendingar. Jota var portúgalskur landsliðsmaður og vann Þjóðadeildina fyrr á þessu ári. Alls lék hann 49 landsleiki fyrir Portúgal og skoraði 14 mörk. Opnunarleikur ensku úrvalsdeildarinnar, þar sem Englandsmeistarar Liverpool taka á móti Bournemouth, verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. Flautað verður til leiks klukkan sjö en hálftíma fyrr hefst upphitun þar sem að Kristjana Arnarsdóttir rýnir í stöðuna ásamt sérfræðingum sínum.