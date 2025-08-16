Evrópudeildarmeistarar Tottenham unnu öruggan 3-0 sigur er liðið tók á móti nýliðum Burnley í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag.
Það voru heimamenn í Tottenham sem byrjuðu leikinn betur og brasilíski framherjinn Richarlison kom liðinu yfir strax á tíundu mínútu með snyrtilegu skoti eftir fyrirgjöf frá nýja manninum Mohammed Kudus.
Nýliðarnir voru sterkari stærstan hluta fyrri hálfleiks eftir markið, en náðu ekki að jafna metin og staðan því 1-0 þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Heimamenn buðu svo upp á sömu uppskrift og í fyrri hálfleik þegar Richarlison tvöfaldaði forystu Tottenham með fallegu marki eftir fyrirgjöf frá Kudus á 60. mínútu.
Brennan Johnson bætti svo þriðja marki heimamanna við eftir undirbúning Pape Matar Sarr og niðurstaðan varð 3-0 sigur Tottenham sem byrjar tímabilið vel eftir svekkjandi tap gegn PSG í Ofurbikar UEFA fyrr í vikunni.