Benjamin Sesko verður fremsti maður hjá Manchester United á þessu tímabili en þessi 22 ára Slóveni er alvöru íþróttamaður.
Sesko kemur til United frá þýska liðinu RB Leipzig og gæti spilað sinn fyrsta leik með United í fyrstu umferðinni á móti Arsenal um helgina.
Sesko er 195 sentimetrar á hæð og er líka með mikinn sprengikraft. Það sýnir hann í loftinu í skallaeinvígum en einnig inn á körfuboltavellinum.
RB Leipzig birti á miðlum sínum myndband af Sesko fara á kostum í körfubolta þar sem hann tróð margoft með miklum tilþrifum í körfuna.
Slóvenía er mikil körfuboltaþjóð, liðið náði að verða Evrópumeistarar fyrir átta árum og einn besti körfuboltamaður heims í dag, Luka Doncic, er frá Slóveníu.
Sesko hefði því eflaust geta náð langt í körfuboltanum en hann valdi í staðinn fótboltann þar sem hann fær nú tækifæri að vera með Leikhús draumanna sem heimavöll.
Stuðningsmenn United verða örugglega enn spenntari fyrir Sesko þegar þeir sjá þessar myndir hér fyrir neðan.
