Hetjan Arnór stýrði fjöldasöng eftir leik Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 16. ágúst 2025 22:32 Arnór Ingvi Traustason tryggði Norrköping sterkan sigur í dag. ifknorrköping.se Arnór Ingvi Traustason var heldur betur hrókur alls fagnaðar eftir sigur Norrköping gegn Elfsborg í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag. Norrköping og Elfsborg mættust í sannkölluðum Íslendingaslag í dag þar sem alls fimm Íslendingar eru á mála hjá liðunum tveimur. Þrír af fimm Íslendingum voru í byrjunarliðunum í dag og tveir þeirra skoruðu mark. Það var að lokum Arnór Ingvi sem reyndist hetja Norrköping í leiknum, en hann tryggði liðinu 2-1 sigur með marki af vítapunktinum. Í leikslok var Arnór svo hrókur alls fagnaðar og sá til þess að stuðningsmenn Norrköping skemmtu sér konunglega. Arnór tók í míkrafóninn og stýrði fjöldasöng á meðan stuðningsmenn liðsins sungu og trölluðu með. View this post on Instagram A post shared by IFK Norrköping (@ifknorrkoping)