Klukkan hálf sex í kvöld rennur fresturinn út til að velja Fantasy lið áður en enski boltinn byrjar. Fantasy er einn vinsælasti leikur landsins með yfir tuttugu þúsund íslenska spilara. Finna má fjölmargar deildir hjá vinahópum, vinnustöðum og fleirum en í ár býður Sýn upp á stærstu og veglegustu deild sem nokkurn tímann hefur sést.
Að gefnu tilefni ræddi Vísir við Albert Þór Guðmundsson, samanlagt stigahæsta Fantasy Premier League spilara Íslands frá upphafi og þáttastjórnanda hlaðvarpsins Fantasýn, sem hann mun halda úti í vetur ásamt Sindra Kamban.
Albert er sem áður segir stigahæsti Fantasy spilari landsins, svokallaður sérfræðingur, og menntaður hagfræðingur sem leggur áherslu á tölfræðihluta leiksins.
Sindri er grínisti sem hefur margoft komið fram með Improv Ísland og er einnig þekktur fyrir hlutverk sitt sem þjónninn í Bannað að hlæja þáttunum sem slógu í gegn síðasta vetur.
Því mætti segja að þeir myndi hina fullkomnu blöndu.
„Það er þessi tölfræðiþáttur, sem er alltaf að verða mikilvægari og sífellt auðveldara að nálgast góð gögn til að byggja ákvarðanirnar út frá.
Svo er það sjónprófið, sem að margir kannski styðjast of mikið við, en rétta leiðin er einhver blanda af þessu tvennu og það verður einmitt þannig. Ég kem að tölfræðihliðinni en Sindri mun segja meira frá því sem hann sér þegar hann horfir á leikina.“
Allir sem skrá sig til leiks í Fantasy Premier League á Íslandi verða sjálfkrafa skráðir í deild sjónvarpsrétthafans, Sýnar. Veittir verða veglegir vinningar fyrir þann stigahæsta í hverjum mánuði fyrir sig. Sá stigahæsti yfir allt tímabilið vinnur svo flug, gistingu og miða á leik í enska boltanum.
„Þetta er einstök deild sem hefur aldrei verið gerð áður á Íslandi… Þessi týpa af deild er algjör nýjung, sá sem hefur átt sjónvarpsréttinn á enska boltanum hingað til hefur ekki nýtt sér þetta. Að mínu viti er þetta mjög góð leið til að virkja áhorfendur og auka áhugann á enska boltanum.“
Albert og Sindri munu að sjálfsögðu deila eigin reynslu í hlaðvarpinu og segja frá því hvernig þeirra liðum gengur en auk þess munu þeir fá að fylgjast með liðum hjá lýsendum og þáttastjórnendum enska boltans á Sýn Sport.
„Gefa áhorfendum innsýn í það sem sérfræðingarnir gera“ segir Albert.
Fresturinn til að velja lið fyrir fyrstu leikvikuna rennur út klukkan hálf sex en Albert segir allt í góðu að gleyma sér, tímabilið sé ekki búið þó maður missi af byrjuninni.
„Við brýnum fyrir hlustendum sem gleyma sér að það er samt þess virði að búa til lið eftir þann frest, því Sýn deildin mun veita mánaðarlega vinninga út árið. Það er alltaf hægt að vinna í mánaðarlegu deildunum, þó það sé kannski aðeins meiri brekka að vinna allt tímabilið.“
Í fyrsta þætti vetrarins fóru þeir Albert og Sindri yfir allar helstu reglur leiksins, hvaða reglubreytingar hafa átt sér stað fyrir komandi tímabil, hvaða áhrif félagsskipti í enska boltanum hafa á næsta tímabil, tölfræði leikmanna frá undirbúningstímabilinu og veittu hlustendum vel valin ráð fyrir komandi tímabil.
