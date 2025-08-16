Eze hafi nú þegar náð samkomulagi við Tottenham Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 16. ágúst 2025 23:15 Eberechi Eze gæti verið orðinn leikmaður Tottenham áður en félagsskiptaglugginn lokar. Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images Félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano segir frá því að Eberechi Eze hafi nú þegar gert samkomulag við Tottenham um að ganga í raðir félagsins. Eze hefur verið eftirsóttur biti á félagsskiptamarkaðnum undanfarin ár, en hann hefur hingað til haldið sig hjá Crystal Palace þar sem hann hefur leikið frá árinu 2020. Hann hefur verið orðaður við erkifjendurna í Tottenham og Arsenal í sumar og nú virðist Eze vera búinn að ákveða að velja Tottenham. Fabrizio Romano greinir frá því að Eze hafi nú þegar sagt forráðamönnum Palace að hann vilji ganga í raðir Tottenham. Hann segir einnig frá því að Eze sé búinn að samþykkja að ganga í raðir félagsins. 🚨⚪️ Eberechi Eze has informed Crystal Palace earlier this weeks about his desire to join Tottenham.Talks progressing as Eze already said yes to Spurs project, ready to make his move this month.Nothing done yet but Eze hopes for #THFC move asap. pic.twitter.com/maGqsM3vhZ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025 Þó eiga félögin tvö, Tottenham og Crystal Palace, eftir að ná saman áður en félagsskiptin ganga í gegn. Eze er 27 ára gamall sóknarsinnaður miðjumaður sem hefur leikið 146 leiki í ensku úrvalsdeildinni fyrir Crystal Palace og skorað í þeim 34 mörk. Þá á hann einnig að baki ellefu leiki og eitt mark fyrir enska landsliðið. Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Íslenski boltinn Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Enski boltinn Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Enski boltinn Úlfarnir steinlágu gegn City Enski boltinn Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Enski boltinn Markalaust á Villa Park Enski boltinn Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? Enski boltinn „Ég hélt að við værum komin lengra“ Enski boltinn Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Enski boltinn Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Enski boltinn Fleiri fréttir Eze hafi nú þegar náð samkomulagi við Tottenham Hetjan Arnór stýrði fjöldasöng eftir leik Brynjólfur tryggði dramatískan sigur Kane og Diaz tryggðu Bayern Ofurbikarinn „Hörku barátta tveggja góðra liða“ „Þakklát fyrir að vera uppalin í þessum klúbbi“ „Ætluðum ekki heim án sigurs“ „Loksins, tilfinningin er geggjuð“ Allt jafnt í fyrsta leik Orra og félaga Arnór og Ari skoruðu er Norrköping hafði betur í Íslendingaslag Öruggur sigur Börsunga gegn níu heimamönnum Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Daníel Tristan skoraði í stórsigri Ísak skoraði enn eitt markið fyrir Lyngby Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Fáar spilað leik á þessum velli Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? „Eiginlega alveg viss“ um að Rashford megi spila á morgun „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Villareal vann í endurkomu Cazorla og frumraun Partey Sjá meira