Stórkostleg tölfræði Salah í fyrsta leik Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. ágúst 2025 14:31 Mikið breytt vörn Bournemouth fær það verðuga verkefni að reyna að halda aftur af Mohamed Salah í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld. epa/ADAM VAUGHAN Mohamed Salah verður ekki sakaður um að vera lengi í gang eftir að hann gekk í raðir Liverpool. Enginn leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar hefur skorað fleiri mörk í 1. umferð en Egyptinn. Salah og félagar í Liverpool hefja titilvörn sína gegn Bournemouth á Anfield í kvöld. Rauði herinn varð Englandsmeistari í 20. sinn á síðasta tímabili. Þar fór Salah á kostum og var bæði marka- og stoðsendingahæstur í ensku úrvalsdeildinni. Hann skoraði 29 mörk og lagði upp átján. Salah er að hefja sitt níunda tímabil með Liverpool en hann kom til liðsins frá Roma sumarið 2017. Egyptinn skoraði í sínum fyrsta leik fyrir Liverpool, 3-3 jafntefli við Watford í ágúst 2017, og hefur alls skorað níu mörk í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Salah skoraði meðal annars þrennu í 4-3 sigri á Leeds United í 1. umferðinni 2020. Salah hefur aðeins einu sinni mistekist að skora í 1. umferðinni en það var gegn Chelsea á þarsíðasta tímabili. Flest mörk í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar Mohamed Salah - 9 mörk Wayne Rooney - 8 Alan Shearer - 8 Jamie Vardy - 8 Frank Lampard - 8 Sergio Agüero - 7 Teddy Sheringham - 7 Didier Drogba - 6 Louis Saha - 6 Salah hefur alls skorað 186 mörk í ensku úrvalsdeildinni og er í 5. sæti á listanum yfir markahæstu leikmenn í sögu hennar. Hann vantar aðeins eitt mark til að jafna við Andy Cole í 4. sæti listans. Leikur Liverpool og Bournemouth hefst klukkan 19:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport. Upphitun fyrir leikinn hefst klukkan 18:30.