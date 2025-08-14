Granit Xhaka hefur verið útnefndur fyrirliði Sunderland aðeins tveimur vikum eftir að félagið keypti hann frá Bayer Leverkusen.
Xhaka þekkir vel til á Englandi en hann lék með Arsenal á árunum 2016-23 og var um tíma fyrirliði liðsins. Hann er einnig fyrirliði svissneska landsliðsins og nú kominn með fyrirliðabandið hjá nýliðum Sunderland í ensku úrvalsdeildinni.
Granit Xhaka, the new captain of Sunderland AFC! ❤️🫡— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 14, 2025
Granit Xhaka, the new captain of Sunderland AFC! ❤️🫡
„Ég er ótrúlega stoltur af því að vera fyrirliði þessa liðs. Ég vona að ég geti sýnt leiðtogahæfni mína innan vallar sem utan. Að vera hluti af sögu Sunderland, meðal annars þeirra sem hafa verið fyrirliðar hér, er heiður. Fólk sem þekkir mig veit nákvæmlega hvað það fær. Ég er kröfuharður og sigurvegari og býst við því sama hjá liðsfélögum mínum,“ sagði Xhaka.
Sunderland vann sér sæti í ensku úrvalsdeildinni eftir átta ára fjarveru með því að vinna Sheffield United í úrslitaleik umspils á Wembley síðasta vor.
Xhaka og félagar taka á móti West Ham United í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á laugardaginn.