Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Marka­laust á Villa Park

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Craig Pawson sýnir Ezri Konsa rauða spjaldið.
Craig Pawson sýnir Ezri Konsa rauða spjaldið. getty/Chris Brunskill

Aston Villa og Newcastle United gerðu markalaust jafntefli í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Gestirnir voru manni fleiri síðustu 23 mínútur leiksins.

Illa hefur gengið hjá Newcastle á félagaskiptamarkaðnum í sumar og þá ríkir mikil óvissa um framtíð sænska framherjans Alexanders Isak sem vill fara til Liverpool.

Newcastle byrjaði leikinn af krafti og strax á 3. mínútu slapp Anthony Elanga í gegnum vörn Villa en Marco Bizot varði frá honum. Hann stóð á milli stanganna hjá heimamönnum í fjarveru Emiliano Martínez sem tók út leikbann.

Skjórarnir voru áfram ógnandi en staðan var markalaus í hálfleik.

Á 67. mínútu fékk Ezri Konsa að líta rauða spjaldið fyrir að toga Anthony Gordon niður er hann var sloppinn í gegnum vörn Villa.

Einum færri tókst heimamönnum samt að halda út og ná í eitt stig sem þeir geta að stórum hluta þakkað Bizot fyrir.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið