Kane og Diaz tryggðu Bayern Ofurbikarinn Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 16. ágúst 2025 20:28 Luis Diaz fagnar marki sínu að hætti Diogo Jota, sem var liðsfélagi hans hjá Liverpool. Daniela Porcelli/Getty Images Harry Kane og Luis Diaz voru á skotskónum fyrir Bayern München er liðið tryggði sér þýska Ofurbikarinn í kvöld. Þýskalandsmeistarar Bayern heimsóttu þýsku bikarmeistarana í Stuttgart í þýska Ofurbikarnum í kvöld. Harry Kane kom Bayern München yfir með marki á 18. mínútu leiksins, en það reyndist eina mark fyrri hálfleiks og staðan því 1-0, Bayern í vil, þegar liðin gengu til búningsherbergja. Það var svo Luis Diaz, sem er nýgenginn í raðir Bayern frá Liverpool, sem tvöfaldaði forystu liðsins eftir undirbúning frá Serge Gnabry á 77. mínútu. Jamie Leweling klóraði í bakkann fyrir Stuttgart á þriðju mínútu uppbótartíma, en þá var það orðið of seint og liðsmenn Bayern fögnuðu þýska Ofurbikarnum.