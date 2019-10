Segja Moyes opinn fyrir endurkomu til Everton

Enska götublaðið Mirror greinir frá því á vef sínum í dag að David Moyes sé tilbúinn í endurkomu í enska boltann og stjórastarfið hjá Everton heilli hann.



Moyes yfirgaf Everton árið 2013 og tók þá við Manchester United eftir ellefu ára starf hjá þeim bláklæddu. Hann dugði þó einungis í tíu mánuði hjá United.



Samkvæmt heimildum Mirror hefur Moyes áuhga á starfinu hjá Everton sem og öðrum í úrvalsdeildinni en hann neitað tilboðum frá liðum í ensku B og C-deildunum.





David Moyes open to Everton return as pressure increases on struggling boss Marco Silva | @DiscoMirror https://t.co/nEeRf9B0kh pic.twitter.com/5ak6S7rIX5