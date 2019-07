Stóri Sam tekur þátt í vinsælasta dansþætti heims

Sam Allardyce, fyrrverandi þjálfari enska landsliðsins, tekur þátt í næstu seríu dansþáttarins vinsæla, Strictly Come Dancing.



Greint var frá þessu í morgunþættinum Good Morning Britain á ITV í dag.



Stóri Sam sýndi góða takta á dansgólfinu á Marbella vorið 2016 eins og sjá má hér fyrir neðan. Þar fagnaði hann því að Sunderland hélt sæti sínu í ensku úrvalsdeildinni. Ekki er vitað hvort þessir danstaktar hafi sannfært forráðamenn Strictly Come Dancing um að fá Allardyce til að taka þátt í þættinum.









Allardyce hefur verið án starfs síðan hann yfirgaf Everton vorið 2018. Hann á að hafa hafnað því að taka við Newcastle United af Rafa Benítez í sumar.



Strictly Come Dancing nýtur gríðarlega mikilla vinsælda en þátturinn hefur verið á dagskrá síðan 2004. Þar keppa þekktir einstaklingar með atvinnudönsurum.