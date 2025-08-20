Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. ágúst 2025 22:02 Razak Omotoyossi fagnar marki í Evrópuleik með Helsingborg sama ár og hann varð markakóngur sænsku deildarinnar. EPA/SEDAT SUNA Knattspyrnumaðurinn Razak Omotoyossi er látinn eftir að hafa orðið fyrir tveimur áföllum á stuttum tíma. Hann var ekki orðinn fertugur. Svíar segja frá örlögum Omotoyossi sem var frá Benín en var þekktur í Svíþjóð eftir að hann varð markakóngur sænsku deildarinnar árið 2007. Þegar fréttir af andláti Omotoyossi kom í ljós að hann hafði átt mjög erfitt að undanförnu. Aftonbladet segir frá. @Sportbladet Blaðamaðurinn Shina Oludare ræddi við bróður Omotoyossi og komst að því að hann hafði glímt við þunglyndi og veikindi síðustu ár lífs síns. Oludare sagði frá því að Omotoyossi hafði líka misst heimili sitt í eldsvoða í júlí og systir hans dó síðan fyrir aðeins tveimur vikum síðar. Franski blaðamaðurinn Jonathan Vauche greindi einnig frá því að Omotoyossi hafði biðlað til þjóðar sinnar um hjálp eftir að hann missti húsið sitt. „Hann virkaði mjög þreyttur í myndbandinu þar sem hann bað benínsku þjóðina um hjálp,“ skrifaði Vauche. Omotoyossi var staddur í Nígeríu þegar hann lést. Hann spilaði fyrir sænsku félögin Helsingborgs IF (2007–2008), Gais (2010) og Syrianska FC (2011) á ferli sinum. Hann varð markakóngur sænsku deildarinnar með Helsingborg fyrir átján árum síðan. Á ferli sínum spilaði hann einnig í Nígeríu, Egyptalandi, Sádí-Arabíu og Frakklandi. Hann lék 55 landsleiki fyrir Benín frá 2004 til 2016 og skoraði í þeim 21 mark. Benín Sænski boltinn Andlát Mest lesið Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Enski boltinn Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Enski boltinn Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Enski boltinn Heimta að Ísrael verði vísað úr keppni Fótbolti Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Íslenski boltinn Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Fótbolti Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Enski boltinn Á að reka umboðsmanninn á stundinni Enski boltinn Almar var kominn alla leið til Bandaríkjanna Körfubolti Haukur Helgi meiddur og Almar kallaður inn í hópinn Körfubolti Fleiri fréttir Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Norska liðið í miklu stuði en dramatík hjá Dönunum Ólafur Kristjáns: Þá vitum við að hún er ekkert að grínast Arsenal að stela Eze frá Tottenham Uppgjörið: Fram - Víkingur 2-5 | Markasúpa er Víkingar komust aftur á sigurbraut Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Valur 0-2 | Valskonur á siglingu Markvörður Fluminense tók heimsmetið af Peter Shilton Framherjunum fækkar aftur hjá Arsenal Isak sást á æfingasvæði Newcastle í dag Diljá innsiglaði sigur toppliðsins Heimta að Ísrael verði vísað úr keppni Á að reka umboðsmanninn á stundinni Kannast ekkert við fullyrðingar Fabrizio Romano Valdi úrvalslið Púllara: „Hefði átt að setja Djimi Traoré í vörnina“ Arnar um breytingar Liverpool: „Eins og copy-paste af PSG“ Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz Barátta Blika um sæti í Sambandsdeild í beinni á Sýn Sport „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Stoltir af að klófesta hæfileikabúnt frá Íslandi Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Kylian Mbappe tryggði Real Madrid sigurinn Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sjá meira