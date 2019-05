Slegnir út af Liverpool í Meistaradeildinni svo Suarez var sendur strax í aðgerð

Barcelona tilkynnti í gær að framherjinn Luis Suarez sé á leið í aðgerð en hann kenndi sér meins í hægra hné.



Þessi 32 ára gamli framherji hefur verið heitur á tímabilinu og skorað 25 mörk í 49 leikjum. Þannig hjálpaði hann liðinu að vinna spænsku deildina annað árið í röð.







Barcelona forward Luis Suarez is likely to miss the Copa del Rey final.



More here https://t.co/SGaY3W0rDU #Barca #bbcfootball pic.twitter.com/Do2BLFPsnt