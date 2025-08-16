Malmö vann stórsigur á Halmstad, 0-4, í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Daníel Tristan Guðjohnsen kom Malmö á bragðið í leiknum.
Þetta var annað mark Daníels í sænsku deildinni á tímabilinu en hann hefur einnig lagt upp fjögur mörk.
Colin Rösler, Taha Ali og Sead Haksabanovic voru einnig á skotskónum hjá Malmö í dag. Daníel lagði mark Röslers upp. Arnór Sigurðsson sat allan tímann á varamannabekknum hjá Malmö sem er komið upp í 3. sæti deildarinnar.
Gísli Eyjólfsson kom ekkert við sögu hjá Halmstad sem er í 12. sæti með átján stig. Halmstad hefur ekki unnið í sex leikjum í röð.
Kristianstad sigraði Rosengård, 2-1, í sænsku kvennadeildinni. Alexandra Jóhannsdóttir lék allan leikinn fyrir Kristianstad en Guðný Árnadóttir var ekki með í dag. Liðið er í 4. sæti deildarinnar með 26 stig eftir fjórtán leiki.
Ísabella Sara Tryggvadóttir lék síðasta stundarfjórðunginn fyrir meistara Rosengård sem eru í 8. sæti með átján stig.