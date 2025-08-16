„Ætluðum ekki heim án sigurs“ Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 16. ágúst 2025 19:24 Nik Chamberlain fagnaði vel og innilega í leikslok. Vísir/Anton Brink Breiðablik hefur tapað síðustu þremur úrslitaleikjum í bikarnum en í dag ætluðu þær að fara ósigraðar heim. „Ég er í skýjunum, að koma hingað og vinna er stórkostlegt. Í dag mættust tvo bestu sóknarliðin á landinu. Leikurinn var frábær, hvorugt liðið ætlaði sér að tapa en það er ótrúleg tilfinning að hafa loksins unnið bikarinn.“ sagði, Nik Chamberlain, hæstánægður með sigur liðsins í dag. Leikurinn var jafn í hálfleik og skoruðu FH-ingar sitt annað mark eftir 15. mínútur í seinni hálfleik. Varstu stressaður þegar FH-ingar komust aftur yfir í seinni hálfleik? „Ég var ekki smeykur þar sem við vorum að skapa okkur fullt af færum. Ég vissi einnig að stelpurnar ætluðu ekki að fara heim í dag án sigurs.“ Breiðablik situr á toppi Bestu deildar kvenna með 37. stig og eiga nú möguleika á að vinna tvöfalt í ár. „Ég hef ekki hugsað út í það, það eina sem skiptir máli er að við unnum bikarinn í kvöld. Við ætlum að eiga frábæra kvöldstund og síðan munum við halda áfram að einbeita okkur að deildinni.“ Klippa: Nik eftir bikarmeistaratitilinn Mjólkurbikar kvenna Breiðablik FH Mest lesið Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Íslenski boltinn Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Enski boltinn Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Enski boltinn Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Enski boltinn Markalaust á Villa Park Enski boltinn Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? Enski boltinn Úlfarnir steinlágu gegn City Enski boltinn „Ég hélt að við værum komin lengra“ Enski boltinn Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Enski boltinn Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum Fótbolti Fleiri fréttir Í beinni: Valencia - Real Sociedad | Hvernig kemur Orri undan sumri? Arnór og Ari skoruðu er Norrköping hafði betur í Íslendingaslag Í beinni: Mallorca - Barcelona | Titilvörn Börsunga hefst Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Daníel Tristan skoraði í stórsigri Ísak skoraði enn eitt markið fyrir Lyngby Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Fáar spilað leik á þessum velli Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? „Eiginlega alveg viss“ um að Rashford megi spila á morgun „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Villareal vann í endurkomu Cazorla og frumraun Partey Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Kristall farinn að skora aftur eftir meiðslin Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta „Allt er þegar þrennt er“ Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð Brentford að slá félagaskiptametið Allar tilfinningarnar í gangi Sjá meira