Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum

Sveindís Jane Jónsdóttir lék allan leikinn fyrir Angel City sem gerði markalaust jafntefli við botnlið Utah Royals í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta.
Illa hefur gengið hjá Englunum að undanförnu en þeir eru án sigurs í síðustu átta leikjum. Liðið er í 11. sæti deildarinnar með sautján stig eftir sextán leiki.
Sveindís lagði upp jöfnunarmark Angel City gegn San Diego Waves í síðustu umferð. NWSL-deildin valdi sendingu íslensku landsliðskonunnar sem stoðsendingu vikunnar.
Sveindís byrjaði að spila með Angel City eftir EM í Sviss. Hún gekk í raðir liðsins frá Wolfsburg í Þýskalandi. Sveindís varð þýskur meistari með Wolfsburg 2022 og bikarmeistari 2023 og 2024.
Næsti leikur Angel City er gegn Orlando Pride á föstudaginn.