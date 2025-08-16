Fótbolti

Ísak skoraði enn eitt markið fyrir Lyngby

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ísak Snær Þorvaldsson hefur farið vel af stað með Lyngby.
Lyngby vann 2-3 endurkomusigur á Kolding í dönsku B-deildinni í fótbolta í dag. Ísak Snær Þorvaldsson heldur áfram að gera það gott með Lyngby.

Ísak gekk í raðir Lyngby frá Rosenborg í lok júní. Hann skoraði í fyrstu tveimur leikjum sínum fyrir nýjan liðið, gegn Hvidovre í síðustu viku og var aftur á skotskónum í dag.

Lyngby lenti undir á 40. mínútu en Ísak jafnaði á 71. mínútu. Markið kveikti heldur betur í gestunum sem skoruðu tvö mörk til viðbótar. Kolding minnkaði muninn í 2-3 þegar þrjár mínútur voru eftir af leiknum en nær komust heimamenn ekki.

Ísak er kominn með fjögur mörk í fimm deildarleikjum eftir að hann gekk til liðs við Lyngby sem féll úr dönsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.

Lyngby er í 2. sæti B-deildarinnar með tíu stig, einu stigi á eftir toppliði Horsens.

Danski boltinn

