Ísak skoraði enn eitt markið fyrir Lyngby Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 16. ágúst 2025 13:42 Ísak Snær Þorvaldsson hefur farið vel af stað með Lyngby. vísir/anton Lyngby vann 2-3 endurkomusigur á Kolding í dönsku B-deildinni í fótbolta í dag. Ísak Snær Þorvaldsson heldur áfram að gera það gott með Lyngby. Ísak gekk í raðir Lyngby frá Rosenborg í lok júní. Hann skoraði í fyrstu tveimur leikjum sínum fyrir nýjan liðið, gegn Hvidovre í síðustu viku og var aftur á skotskónum í dag. Lyngby lenti undir á 40. mínútu en Ísak jafnaði á 71. mínútu. Markið kveikti heldur betur í gestunum sem skoruðu tvö mörk til viðbótar. Kolding minnkaði muninn í 2-3 þegar þrjár mínútur voru eftir af leiknum en nær komust heimamenn ekki. Ísak er kominn með fjögur mörk í fimm deildarleikjum eftir að hann gekk til liðs við Lyngby sem féll úr dönsku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Lyngby er í 2. sæti B-deildarinnar með tíu stig, einu stigi á eftir toppliði Horsens.