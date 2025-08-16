„Spennan hefur verið að magnast jafnt og þétt,“ segir Agla María Albertsdóttir fyrirliði Blika, fyrir bikarúrslitaleikinn gegn FH sem fram fer á Laugardalsvelli í dag klukkan fjögur.
Þetta er fimmta árið í röð sem Blikar komast í úrslitaleikinn en liðið hefur tapað síðustu þremur úrslitaleikjum. FH hefur aldrei tekið þátt í leiknum.
„Spennustigið hefur mjög mikið að gera með það hvernig leikurinn fer. Ég vona að það verði í lagi hjá okkur og flestar hafa verið hérna áður. Vonandi nýtist reynslan okkur.“
Hún segir að leikmenn liðsins hafi lært mikið af tapinu á síðasta tímabili.
„Við nýttum það til dæmis inn í Íslandsmótið og ég vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna.“
Hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni.