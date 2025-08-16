„Loksins, tilfinningin er geggjuð“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 16. ágúst 2025 19:18 Agla María og Samantha Smoith fagna í leikslok. Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks, var að vonum kát eftir sigur liðsins gegn FH í úrslitum Mjólkurbikarsins í kvöld. Blikar höfðu tapað síðustu þremur bikarúrslitaleikjum sínum, en í kvöld kom sigurinn loksins. „Loksins, tilfinningin er geggjuð. Sérstaklega sætt að ná að klára þetta núna eftir þrjá tapaða bikarúrslitaleiki í röð á undan þessum.“ Agla hefur marga fjöruna sopið en þetta var hennar sjöundi bikarúrslitaleikur á ferlinum. Aðspurð hvar þessi flokkast í röðinni hjá sér segir fyrirliðinn það erfitt að segja. „En þessi bikarmeistaratitill hér var ansi sætur og sérstaklega þar sem það var orðið langt síðan síðast, þannig að þessi er þarna uppi, klárlega.“ Lið Breiðabliks er búið að spila marga leiki á skömmum tíma í ágústmánuði og þessi úrslitaleikur fer alla leið í framlengingu. Hvernig skyldi orkustigið hafa verið? „Orkustigið var svona frekar lágt undir lokin en það munaði öllu að fá ferskar lappir inn á völlinn, Karitas, Ása og fleiri komu inn sterkar og það skipti klárlega sköpum hér í dag.“ Jafnframt segir fyrirliðinn það enga spurningu um að liðið stefni á að klára Íslandsmeistaratitilinn og vinna tvennuna. Aðspurð hvernig bikarmeistaratitlinum skyldi fagnað var svar einfalt: „Ég hef ekki hugmynd á þessum tímapunkti, það verður eitthvað skemmtilegt gert.“ Klippa: Agla María eftir bikarmeistaratitilinn Mjólkurbikar kvenna Breiðablik FH Mest lesið Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Íslenski boltinn Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Enski boltinn Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Enski boltinn Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Enski boltinn Markalaust á Villa Park Enski boltinn Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? Enski boltinn Úlfarnir steinlágu gegn City Enski boltinn „Ég hélt að við værum komin lengra“ Enski boltinn Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Enski boltinn Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum Fótbolti Fleiri fréttir Í beinni: Valencia - Real Sociedad | Hvernig kemur Orri undan sumri? Arnór og Ari skoruðu er Norrköping hafði betur í Íslendingaslag Í beinni: Mallorca - Barcelona | Titilvörn Börsunga hefst Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Daníel Tristan skoraði í stórsigri Ísak skoraði enn eitt markið fyrir Lyngby Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Fáar spilað leik á þessum velli Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Amorim brattur: „Ég er bjartsýnni“ Liverpool vinni ekki deildina haldi liðið áfram á þessari braut Englarnir frá LA án sigurs í átta leikjum „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ Öll helstu atvikin úr opnunarleiknum: Átti varnarmaður Bournemouth að vera rekinn af velli? „Eiginlega alveg viss“ um að Rashford megi spila á morgun „Ég hélt að við værum komin lengra“ „Betra er seint en aldrei“ Villareal vann í endurkomu Cazorla og frumraun Partey Endurkomusigur í stórskemmtilegum opnunarleik Opnunarleikurinn var stöðvaður vegna kynþáttaníðs Kristall farinn að skora aftur eftir meiðslin Aston Villa sektað og bannað að nota marga bolta „Allt er þegar þrennt er“ Liverpool kaupir ungan ítalskan miðvörð Brentford að slá félagaskiptametið Allar tilfinningarnar í gangi Sjá meira