Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2026 18:54 Harry Kane þykir líklegur til að hljóta Gullboltann í kvöld í fyrsta sinn. Getty/Daniela Porcelli Mikil eftirvænting ríkir vegna afhendingar Gullboltans, eða Ballon d'Or, í Palladium-leikhúsinu í London í kvöld en mögulega hafa umsjónarmenn hátíðarinnar hlaupið á sig. BBC og fleiri miðlar greina frá því að skömmu áður en hátíðin átti að hefjast í kvöld hafi birst greinar á vefsíðu Ballon d'Or um hvaða knattspyrnufólk hlyti þessi virtu verðlaun France Football tímaritsins. Ballon d’Or website has published Harry Kane, Kylian Mbappe and Lamine Yamal have won.😅 https://t.co/QPkWysF7pj— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 26, 2026 Fyrst sást grein með fyrirsögn um að Harry Kane hefði hlotið Gullboltann árið 2026, fjórum og hálfum klukkutíma áður en það átti að koma í ljós í kvöld, en svo mátti líka sjá greinar um að Lamine Yamal, Kylian Mbappé og Lionel Messi hefðu hlotið verðlaunin. Sömuleiðis mátti sjá greinar um að Alexia Putellas og Ewa Pajor hefðu hlotið Gullboltann í ár fyrir að skara fram úr meðal kvenna. Ekki er ljóst hvort greinarnar birtust vegna mistaka og hvort þær voru svo fjarlægðar til að fela mistökin eða hvort allt saman var viljandi gert til að skapa umræðu og auka enn á eftirvæntinguna. Allt kemur að minnsta kosti í ljós í kvöld þegar verðlaunin verða formlega afhent. Verðlaunahátíðin hefst klukkan 20 að íslenskum tíma í beinni útsendingu DAZN. Fótbolti Mest lesið Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Íslenski boltinn Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Íslenski boltinn Það er ekki hægt að reka allar þessar pissudúkkur Sport Ræddu bann Veigars: „Hræðilegur tími“ en „heppinn með dóminn“ Körfubolti Fleiri fréttir Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Spila til að vinna deildina, ekki Barcelona Gullboltinn afhentur í kvöld Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Mbappé með bæði mörkin í sigri á Barcelona „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Orri skoraði í þriðja leiknum í röð Katla tryggði Fiorentina sigur „Þetta snýst ekki um mig“ Hákon Arnar meiddist Guðlaugur Victor lagði upp mark í stórsigri í Íslendingaslag „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Siggi Raggi gerði NSÍ Runavík að meisturum Sjá meira