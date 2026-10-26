Fótbolti

„Ég sá fólk gráta úr gleði“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefur aldeilis gengið vel á hans fyrsta ári í Færeyjum.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefur aldeilis gengið vel á hans fyrsta ári í Færeyjum. Vísir/Sigurjón

Sigurður Ragnar Eyjólfsson fagnar færeyskum meistaratitli með liði sínu NSÍ Runavík. Liðið varð meistari í gær eftir eitt besta tímabil í sögu félagsins.

„Ég sá fólk gráta úr gleði, ég sá fleiri stuðningsmenn koma á völlinn en búa í öllu bæjarfélaginu okkar, ég sá stúkuna okkar fulla 30 mínútum fyrir leik, ég sá gula og svarta, stolta, spennta og glaða, ég sá trommur, blys og flugeldasýningu, ég sá börn sem eignuðust fyrirmyndir,“ skrifar Sigurður Ragnar meðal annars á Facebook þennan mánudagsmorguninn eftir frækinn árangur hans manna.

NSÍ nægði stig gegn HB frá Þórshöfn í leik gærdagsins og 1-1 jafntefli liðanna tryggði titilinn. Peter Knudsen var hetja NSÍ þar sem hann skoraði jöfnunarmark á 84. mínútu.

Sjá fagnaðarlætin hér að neðan.

NSÍ er meistari í fyrsta sinn í 19 ár og aðeins í annað sinn í sögu félagsins. Sigurður Ragnar stýrði liðinu þá jafnframt til titils á hans fyrsta ári í Færeyjum.

Færsla Sigurðar Ragnars á Facebook:

Hvað upplifðir þú í gær Siggi Raggi? - Ég sá fólk gráta úr gleði, ég sá fleiri stuðningsmenn koma á völlinn en búa í öllu bæjarfélaginu okkar, ég sá stúkuna okkar fulla 30 mínútum fyrir leik, ég sá gula og svarta, stolta, spennta og glaða, ég sá trommur, blys og flugeldasýningu, ég sá börn sem eignuðust fyrirmyndir, ég sá hetjur gefa eiginhandaráritanir, stráka verða að mönnum, ég sá unga menn verða að meisturum, ég sá minningar sem verða til alla ævi hjá heilu bæjarfélagi, ég sá hundruð manna missa sig við lokaflautið og hlaupa inná völlinn með mér og tryllast af fögnuði, ég sá fólk missa alla stjórn á tilfinningunum sínum, ég sá okkur lenda undir en berjast og jafna metin, líkt og lífið er sjálft. Ég sá allt liðið okkar taka þátt í jöfnunarmarkinu. Ég sá okkur ná markmiði sem við settum saman fyrir einu ári síðan þegar enginn hafði trú á okkur. Ég hef séð lið sem gefst aldrei upp og uppskar eftir því. Besta tímabil í sögu NSÍ er staðreynd.

Til hamingju NSÍ! Saman stöndum við sterk! Við erum meistarar!

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