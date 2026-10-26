Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Valur Páll Eiríksson skrifar 26. október 2026 13:42 Fáir uppaldir leikmenn eru í aðalliðshópi Vals. Tryggvi Hrafn er á leið aftur í sitt uppeldisfélag, ÍA. Hlutfallslega spiluðu uppaldir leikmenn stærst hlutverk hjá liði Þórs frá Akureyri í Bestu deild karla í fótbolta á tímabilinu. Minnst spiluðu slíkir hjá Val. Þór birti tölfræði yfir mínútur sem uppaldir leikmenn spiluðu á Facebook-síðu yngri flokka félagsins í dag og vísuðu í tölfræði veitunnar Ordio. Þór bjargaði sæti sínu í Bestu deildinni með sigri á FH í lokaumferð deildarinnar á laugardaginn var. Fram kemur að uppaldir Þórsarar hafi spilað 77 prósent allra mínútna hjá liðinu í sumar sem er lang hæsta hlutverk allra liða. Næst komu uppaldir Blikar með 63 prósent og svo KR-ingar með 40 prósent. Lang minnst spiluðu uppaldir leikmenn hjá Val, 1 prósent allra mínútna. Þar fyrir ofan er Keflavík með 15 prósent og meistarar Víkings með 19 prósent. Tölurnar má sjá á meðfylgjandi mynd. Hlutfall mínútna sem uppaldir leikmenn léku fyrir félög í Bestu deild karla í sumar.Þór/Ordio Valur Besta deild karla Þór Akureyri Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Íslenski boltinn Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Ræddu bann Veigars: „Hræðilegur tími“ en „heppinn með dóminn“ Körfubolti Það er ekki hægt að reka allar þessar pissudúkkur Sport „Guð morning!“ Enski boltinn Fleiri fréttir Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” Sjá meira