Eins og fram kom fyrr í dag á Vísi þá var Vincent Kompany, aðalþjálfari Bayern München, fluttur á sjúkrahús eftir að hafa hnigið niður á æfingasvæðinu.
Þýska félagið hefur nú sent frá sér yfirlýsingu vegna veikinda Kompany.
„Vincent Kompany þurfti á föstudag að fá læknisaðstoð eftir að hafa hnigið niður á æfingu hjá áhugamannaliði FC Bayern,“ segir í yfirlýsingu frá Bundesliga-félaginu.
Hann mun hafa verið að fylgjast með æfingu varaliðsins þegar atvikið átti sér stað.
Félagið skrifar enn fremur að Kompany muni gangast undir ítarlegar rannsóknir á sjúkrahúsinu og vera undir eftirliti lækna.
„Heilsa Vincents Kompany er okkar helsta forgangsatriði. Við hjá FC Bayern munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja að hann fái skjóta umönnun og vonum að hann nái sér fljótt,“ segir enn fremur í fréttatilkynningunni.
Þangað til mun þjálfarateymi hans stýra æfingum og leikjum. Næsti leikur FC Bayern er gegn Freiburg á sunnudag.
Vincent Kompany in medizinischer Obhut.
Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb.
🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm— FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026
Vincent Kompany in medizinischer Obhut.
Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb.
🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm