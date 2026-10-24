Íslenski boltinn

Hjart­næm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ingvar Jónsson lyftir Íslandskildinum ásamt þeim Gylfa Þór Sigurðssyni og Oliver Ekroth.
Ingvar Jónsson lyftir Íslandskildinum ásamt þeim Gylfa Þór Sigurðssyni og Oliver Ekroth. Vísir/Anton

Ingvar Jónsson tók við Íslandsskildinum fyrir hönd Víkinga eftir lokaleik tímabilsins í kvöld.

Víkingar gerðu 2-2 jafntefli við Fram í lokaleiknum en voru fyrir nokkrum vikum búnir að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð.

Ingvar varð að hætta að spila með Víkingum fyrr í sumar þegar hann greindist með illkynja krabbamein.

Víkingar tilkynntu strax að þeir myndu styðja þétt við bakið á Ingvari og fjölskyldu hans í þessu erfiða verkefni og hann fékk síðan nýjan samning hjá félaginu.

Leikmenn Víkings klæddust sérstakri treyju í leiknum gegn Fram í dag og treyjurnar fara síðan á uppboð þar sem allur ágóði rennur óskiptur til Ingvars og fjölskyldu hans.

Ingvar var líka heiðraður fyrir leikinn og eftir hann var Ingvar kallaður fram í verðlaunaafhendingunni. Hann tók við Íslandsskildinum ásamt fyrirliðanum Oliver Ekroth og Gylfa Þór Sigurðssyni, nýkrýndum leikmanni ársins.

Ingvar Jónsson í verðlaunaafhendingunni í kvöld.Vísir/Anton
Vísir/Anton
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