Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. október 2026 18:49 Ingvar Jónsson lyftir Íslandskildinum ásamt þeim Gylfa Þór Sigurðssyni og Oliver Ekroth. Vísir/Anton Ingvar Jónsson tók við Íslandsskildinum fyrir hönd Víkinga eftir lokaleik tímabilsins í kvöld. Víkingar gerðu 2-2 jafntefli við Fram í lokaleiknum en voru fyrir nokkrum vikum búnir að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð. Ingvar varð að hætta að spila með Víkingum fyrr í sumar þegar hann greindist með illkynja krabbamein. Víkingar tilkynntu strax að þeir myndu styðja þétt við bakið á Ingvari og fjölskyldu hans í þessu erfiða verkefni og hann fékk síðan nýjan samning hjá félaginu. Leikmenn Víkings klæddust sérstakri treyju í leiknum gegn Fram í dag og treyjurnar fara síðan á uppboð þar sem allur ágóði rennur óskiptur til Ingvars og fjölskyldu hans. Ingvar var líka heiðraður fyrir leikinn og eftir hann var Ingvar kallaður fram í verðlaunaafhendingunni. Hann tók við Íslandsskildinum ásamt fyrirliðanum Oliver Ekroth og Gylfa Þór Sigurðssyni, nýkrýndum leikmanni ársins. Ingvar Jónsson í verðlaunaafhendingunni í kvöld.Vísir/Anton Vísir/Anton Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Matthías í stað Viktors við hlið Sölva „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til Sjá meira