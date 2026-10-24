Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 24. október 2026 18:10 Valdimar Þór Ingimundarson þakkar Gylfa Þór Sigurðssyni fyrir stoðsendinguna í jöfnunarmarki Víkinga. Vísir/Anton Víkingar og Fram gerðu 2-2 jafntefli í lokaleik Íslandsmótsins 2026 en lokaumferð Bestu deildar karla lauk í Víkinni í kvöld. Framarar komust tvisvar yfir í leiknum en Íslandsmeistararnir jöfnuðu í tvígang og komu í veg fyrir tap á sigurhátíðinni en Víkingar tóku við Íslandsskildinum eftir leik. Valdimar Þór Ingimundarson skoraði jöfnunarmarkið eftir sendingu frá Gylfa Þór Sigurðssyni. Aron Elís Þrándarson jafnaði í fyrra skiptið en þeir Kristófer Konráðsson og Þorri Stefán Þorbjörnsson komu Fram tvívegis yfir. Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Fram