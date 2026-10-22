Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Sindri Sverrisson skrifar 22. október 2026 09:26 Julian Nagelsmann neyddist til að hætta með þýska landsliðið eftir að það féll út í 32-liða úrslitum á HM í sumar. Getty/Alexander Hassenstein Julian Nagelsmann, fyrrverandi þjálfari þýska landsliðsins og Bayern München, er sagður áhugasamur um að taka við Manchester United í þeim djúpa og dimma dal sem félagið er í. Þetta fullyrðir enska blaðið The Telegraph í morgun og segir að Nagelsmann sé efstur á lista hjá forráðamönnum United fari svo að félagið ákveði að reka Michael Carrick. Ófarir United hafa verið nær stanslausar á þessari leiktíð og liðið steinlá gegn Como á Ítalíu í gærkvöld í Meistaradeild Evrópu. Eftir leik gagnrýndi fyrirliðinn Bruno Fernandes upplegg liðsins í leiknum, það er að segja að ekki skyldi farið í „maður á mann“-pressu til að valda Como-mönnum óþægindum, en Carrick svaraði því með því að segja að taktík gengi aldrei upp ef leikmenn væru ekki nógu duglegir að hlaupa. United hefur nú tapað tveimur af þremur leikjum í Meistaradeildinni og er með sjö stig eftir sjö umferðir í ensku úrvalsdeildinni, í 13. sæti. Þá er liðið þegar fallið úr leik í enska deildabikarnum eftir 3-2 tap á heimavelli gegn Brighton. Einu sigrar liðsins á leiktíðinni eru því gegn Ipswich og Sabah á heimavelli. Nagelsmann er 39 ára og hefur verið án starfs eftir að hann hætti sem landsliðsþjálfari Þýskalands í kjölfar þess að liðið féll út gegn Paragvæ í vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum á HM í sumar. Hann stýrði þýska landsliðinu í þrjú ár eftir að hafa áður verið þjálfari Bayern München í tvö ár en hann var rekinn þaðan í mars 2023. Nagelsmann hefur einnig stýrt liðum Leipzig og Hoffenheim en aldrei þjálfað utan Þýskalands. Samkvæmt The Telegraph er hann hins vegar áhugasamur um að fá því breytt og taka við United bjóðist það. Næsti leikur United er við Bournemouth á Old Trafford á sunnudaginn. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Þurftu að biðja Infantino afsökunar Fótbolti Þurfti að spretta í markið eftir 102 klukkutíma á hlaupum Sport Sjáðu jöfnunarmark Rice og stórtap Manchester United Fótbolti Svona missti Aron markið sögulega Fótbolti Barcelona kærir PSG vegna móðgandi skilaboða Fótbolti „Það er augljóst að Kane á að vinna Ballon d'Or“ Fótbolti Bestu byrjanir táninga í körfunni: Gerði betur en Tryggvi og Jón Arnór Körfubolti Setti tvö Íslandsmet í snörun á Evrópumótinu Sport „Kevin sér opnar hraðbrautir þar sem aðrir sjá umferðarteppu“ Fótbolti Er skrefareglan dauð í NBA? Körfubolti Fleiri fréttir Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Loksins sigur hjá Tottenham Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum „Hann kvartar yfir öllu“ Segir Carrick þurfa að ná fimmta sætinu Sjáðu mörkin í enska: Alvöru hetjudáð og fallegasta mark tímabilsins? Nott. Forest - Arsenal 0-1 | Varamaðurinn reyndist hetja meistaranna Flugeldasýning Brighton og Bournemouth vann tíu gesti Sjáðu lygilegt mark Brighton frá miðju Löng bið eftir sigri lengist enn Sjáðu skalla Manzambi og öll mörkin og rauðu spjöldin Manzambi reyndist hetja Aston Villa Fulham vann loksins og sendi Tottenham á botninn Sjáðu tvennuna hjá sjóðheitum Andra Lucasi Haaland nálægt þrennu en fór meiddur af velli Isak sneri aftur og tryggði sigur á níu Brentford-mönnum Neto sá til þess að Everton tapaði í fyrsta sinn Segir að gagnrýni Martinez sé í baksýnisspeglinum Aftur vandræðagangur hjá Manchester United fyrir útileik gegn Leeds Sjá meira