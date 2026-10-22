Enski boltinn

Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn

Sindri Sverrisson skrifar
Julian Nagelsmann neyddist til að hætta með þýska landsliðið eftir að það féll út í 32-liða úrslitum á HM í sumar.
Julian Nagelsmann neyddist til að hætta með þýska landsliðið eftir að það féll út í 32-liða úrslitum á HM í sumar. Getty/Alexander Hassenstein

Julian Nagelsmann, fyrrverandi þjálfari þýska landsliðsins og Bayern München, er sagður áhugasamur um að taka við Manchester United í þeim djúpa og dimma dal sem félagið er í.

Þetta fullyrðir enska blaðið The Telegraph í morgun og segir að Nagelsmann sé efstur á lista hjá forráðamönnum United fari svo að félagið ákveði að reka Michael Carrick.

Ófarir United hafa verið nær stanslausar á þessari leiktíð og liðið steinlá gegn Como á Ítalíu í gærkvöld í Meistaradeild Evrópu. Eftir leik gagnrýndi fyrirliðinn Bruno Fernandes upplegg liðsins í leiknum, það er að segja að ekki skyldi farið í „maður á mann“-pressu til að valda Como-mönnum óþægindum, en Carrick svaraði því með því að segja að taktík gengi aldrei upp ef leikmenn væru ekki nógu duglegir að hlaupa.

United hefur nú tapað tveimur af þremur leikjum í Meistaradeildinni og er með sjö stig eftir sjö umferðir í ensku úrvalsdeildinni, í 13. sæti. Þá er liðið þegar fallið úr leik í enska deildabikarnum eftir 3-2 tap á heimavelli gegn Brighton. Einu sigrar liðsins á leiktíðinni eru því gegn Ipswich og Sabah á heimavelli.

Nagelsmann er 39 ára og hefur verið án starfs eftir að hann hætti sem landsliðsþjálfari Þýskalands í kjölfar þess að liðið féll út gegn Paragvæ í vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum á HM í sumar.

Hann stýrði þýska landsliðinu í þrjú ár eftir að hafa áður verið þjálfari Bayern München í tvö ár en hann var rekinn þaðan í mars 2023. Nagelsmann hefur einnig stýrt liðum Leipzig og Hoffenheim en aldrei þjálfað utan Þýskalands. Samkvæmt The Telegraph er hann hins vegar áhugasamur um að fá því breytt og taka við United bjóðist það.

Næsti leikur United er við Bournemouth á Old Trafford á sunnudaginn.

Enski boltinn Manchester United

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