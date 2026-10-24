Þórsarar tryggðu áframhaldandi veru sína í Bestu deild karla með mikilvægum 2-1 sigri á FH á Pepsi-vellinum í Laugardal í lokaumferð Bestu deildar karla í dag. FH-ingar komust snemma yfir með marki Adolfs Daða Birgissonar en Þorri Ingólfsson sneri leiknum á haus með tveimur mörkum á aðeins tveimur mínútum. Mikil dramatík var í leiknum og fögnuður Þórsara gríðarlegur þegar lokaflautið gall.
Leikurinn fór af stað með miklum látum og Þórsarar voru hársbreidd frá því að komast yfir strax á fimmtu mínútu. Ágúst Eðvald slapp þá í gegn eftir skyndisókn og vippaði boltanum yfir Jökul í marki FH, sem hafði komið út úr markinu. Boltinn hafnaði hins vegar ofan á þverslánni.
Aðeins tveimur mínútum síðar voru það heimamenn sem fögnuðu. Birkir Valur sendi háan bolta upp hægri kantinn á Gils Gíslason sem keyrði á vörn Þórsara og sendi frábæra fyrirgjöf inn í teiginn. Þar kom Adolf Daði Birgisson á ferðinni og negldi boltanum í netið.
FH-ingar voru síðan nálægt því að tvöfalda forystuna á 15. mínútu þegar Jói Bjarni átti skot í stöngina eftir undirbúning Adolfs Daða. Boltinn barst áfram til Gils sem skaut í hliðarnetið.
En þá tóku við ótrúlegar mínútur hjá Þórsurum.
Á 17. mínútu geystust gestirnir upp í skyndisókn eftir hornspyrnu FH. Ágúst Eðvald slapp í gegn en Óliver Stefánsson komst fyrir skot hans. Frákastið barst til Þorra Ingólfssonar sem lét vaða á nærstöngina og boltinn lak í netið. Jökull í marki FH hefði þar mögulega mátt gera betur.
Aðeins tveimur mínútum síðar skoraði Þorri aftur. Bjarni Guðjón Brynjólfsson átti þá fast skot utan teigs sem hafnaði í stönginni. Þorri var fyrstur á frákastið og kom boltanum í svo gott sem autt markið.
Þórsarar höfðu þar með snúið stöðunni úr 0-1 í 2-1 á aðeins tveimur mínútum og fögnuður stuðningsmanna liðsins var eftir því.
Á 32. mínútu kölluðu Þórsarar síðan eftir vítaspyrnu þegar Þorri féll í teignum eftir viðskipti við Baldur Kára. Helgi Mikael Jónasson, dómari leiksins, lét hins vegar leikinn halda áfram.
Seinni hálfleikurinn var áfram spennuþrunginn og mikil barátta einkenndi leikinn. FH-ingar þurftu að sækja jöfnunarmarkið á meðan Þórsarar freistuðu þess að verja dýrmætt eins marks forskot.
Munurinn var aðeins eitt mark og því gat allt gerst allt fram á lokamínúturnar.
Þórsarar héldu hins vegar út og þegar Helgi Mikael Jónasson, dómari leiksins, flautaði til leiksloka ætlaði allt um koll að keyra í Laugardalnum.
Stuðningsmenn Þórs, sem höfðu látið vel í sér heyra allan leikinn, þustu inn á völlinn til að fagna með leikmönnum sínum. Fögnuðurinn var gríðarlegur, ósvikinn og stundum meira segja aðeins yfir strikið.
Lokatölur 1-2 í Laugardalnum eftir dramatískan leik þar sem Þorri Ingólfsson reyndist hetja gestanna með tveimur mörkum á tveimur mínútum.
Ótrúlegur tveggja mínútna kafli í fyrri hálfleik stendur upp úr. FH-ingar komust snemma yfir en Þórsarar svöruðu af miklum krafti og sneru stöðunni úr 0–1 í 2–1 á aðeins tveimur mínútum. Þorri Ingólfsson var þar í aðalhlutverki og skoraði bæði mörkin. Einnig vakti athygli atvik á 32. mínútu þegar Þorri féll í vítateig FH eftir viðskipti við Baldur Kára. Þórsarar vildu vítaspyrnu en ekkert var dæmt. Það vantaði sannarlega ekki dramatíkina í fyrri hálfleik!
Þorri Ingólfsson var maður fyrri hálfleiksins án nokkurs vafa. Tvö mörk á tveimur mínútum og Þórsarar komnir í lykilstöðu í fallbaráttunni. Ágúst Eðvald var einnig verið sprækur í sóknarleik Þórs og var meðal annars óheppinn að skora ekki þegar hann lyfti boltanum í slána snemma leiks.
Hjá FH var Gils Gíslason verið líflegur á hægri kantinum og lagði upp mark Adolfs Daða Birgissonar. Jökull í marki FH hefði hins vegar mátt gera betur í jöfnunarmarki Þórsara og fær því skúrkahlutverkið í bili. Þá má Baldur Kári teljast heppinn að hafa ekki fengið dæmda á sig vítaspyrnu eftir viðskipti sín við Þorra í fyrri hálfleik.
Helgi Mikael Jónasson og hans teymi áttu heilt yfir ágætan leik. Virkilega krefjandi leikur að dæma og töluverð harka og barátta einkenndi leikinn, sérstaklega í fyrri hálfleik. Þó má setja stórt spurningarmerki við atvik á 32. mínútu þegar Þorri Ingólfsson féll í vítateig FH eftir viðskipti við Baldur Kára. Þórsarar kölluðu eftir vítaspyrnu en Helgi Mikael lét leikinn halda áfram.
Það var kalt en bjart og fallegt um að litast í Laugardalnum þar sem mikið var undir í þessum mikilvæga leik liðanna. Alls voru 867 áhorfendur mættir á völlinn og Þórsarar settu heldur betur svip sinn á stúkuna. Stuðningsmenn liðsins hituðu upp í Minigarðinum fyrir leik og létu vel í sér heyra löngu fyrir upphafsflaut. Þeir höfðu klárlega yfirhöndina í stúkunni og fögnuðurinn var gríðarlegur þegar Þórsarar sneru leiknum sér í vil í fyrri hálfleik. Það fór ekki á milli mála hversu mikið var í húfi og stemningin bar þess glöggt merki.