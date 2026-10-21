Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Valur Páll Eiríksson skrifar 21. október 2026 12:03 Völlurinn í Como er blautur og aðstæður gætu versnað síðar í dag ef veðurspár ganga eftir. Getty Appelsínugul veðurviðvörun hefur verið í gildi á Norður-Ítalíu sökum þrumuveðurs. Gríðarleg rigning hefur verið í kringum Como-vatn þar sem Manchester United á að mæta Como í Meistaradeild Evrópu í dag. Leikur liðanna á að hefjast klukkan 16:45 að íslenskum tíma en gríðarlegar rigningar hafa verið á svæðinu síðan í gær líkt og sjá má á meðfylgjandi myndbandi fréttamanns á staðnum. Absolutely tipping it down in Como, with 64mm of rain forecast before #MUFC kick-off here tomorrow ☔️ https://t.co/WvI3X8dilh— Simon Peach (@SimonPeach) October 20, 2026 Breskir fjölmiðlar hafa greint frá því að hætta sé á því að leiknum verði frestað sökum aðstæðna. Þegar leikurinn á að hefjast klukkan 18:45 á staðartíma er spáð þrumum, úrhelli, töluverðum vindi og hættu á eldingum. Rigningin hófst í gærmorgun og fátt bendir til þess að henni sloti í dag. Vera má að fresta þurfi leiknum, ekki aðeins vegna veðuraðstæðna heldur einnig áhyggja af vallaraðstæðum eftir úrhelli undanfarinn sólarhring. Samkvæmt Simon Peach, blaðamanni á staðnum, stytti upp um hríð í morgun og búist við því að leikurinn fari fram eins og sakir standa. Staðan verði metin þegar nær dregur upphafssparki. Leikur Como og Manchester United á að hefjast klukkan 16:45 í dag og verður sýndur beint á Sýn Sport 2, ef hann fer fram. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Manchester United Ítalski boltinn Enski boltinn Mest lesið Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Enski boltinn „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Enski boltinn ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Fótbolti Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Fótbolti Nablinn grillaði verstu liðin: „Er bærinn Hveragerði líka í fallbaráttu?“ Körfubolti Fleiri fréttir Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Loksins sigur hjá Tottenham Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum „Hann kvartar yfir öllu“ Segir Carrick þurfa að ná fimmta sætinu Sjáðu mörkin í enska: Alvöru hetjudáð og fallegasta mark tímabilsins? Nott. Forest - Arsenal 0-1 | Varamaðurinn reyndist hetja meistaranna Flugeldasýning Brighton og Bournemouth vann tíu gesti Sjáðu lygilegt mark Brighton frá miðju Löng bið eftir sigri lengist enn Sjáðu skalla Manzambi og öll mörkin og rauðu spjöldin Manzambi reyndist hetja Aston Villa Fulham vann loksins og sendi Tottenham á botninn Sjáðu tvennuna hjá sjóðheitum Andra Lucasi Haaland nálægt þrennu en fór meiddur af velli Isak sneri aftur og tryggði sigur á níu Brentford-mönnum Neto sá til þess að Everton tapaði í fyrsta sinn Segir að gagnrýni Martinez sé í baksýnisspeglinum Aftur vandræðagangur hjá Manchester United fyrir útileik gegn Leeds Fyrirliði Chelsea undir hnífinn Sjá meira