Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. október 2026 22:30 Forysta asíska knattspyrnusambandsins gat ekki staðið saman sem ein heild gegn Gianni Infantino og hefur því tekið algjöra U-beygju, sem er stór sigur fyrir forseta FIFA. EPA/TOMS KALNINS Knattspyrnusamband Asíu lýsir nú yfir fullum stuðningi við endurkjör Giannis Infantino sem forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA. Tilkynningin kom frá forseta AFC, Salman bin Ibrahim al-Khalifa sjeik, á þingi sambandsins í Tókýó. „Við staðfestum að við styðjum þig (Infantino) og forystu þína að fullu í framboði þínu til nýs kjörtímabils sem forseti FIFA,“ sagði al-Khalifa, samkvæmt AP. Stuðningurinn kom úr óvæntri átt þar sem al-Khalifa, ásamt meðal annars UEFA, hafði tekið harða afstöðu gegn Infantino, einkum í tengslum við tillöguna um að selja eignarhluti í heimsmeistaramótinu, sem nú hefur verið lögð á hilluna. AFC choose Asian realpolitik over global reform. Asia's leadership could not present a united front against Infantino so have performed a major U-turn in what is a big win for the FIFA president. As well as the open supporters of Infantino in Asia, this decision gives the green light to those associations would have supported Salman out of loyalty, to switch. https://t.co/7dAcM47lOI— John Duerden (@JohnnyDuerden) October 23, 2026 Stuðningur 47 aðildarlanda AFC er talinn ráða úrslitum fyrir forsetakjörið í mars. Knattspyrnusamband Afríku (CAF) styður einnig Infantino, en Evrópa (UEFA) og Knattspyrnusamband Norður- og Mið-Ameríku (CONCACAF) hafa krafist afsagnar hans. Salman sjeik hefur áður gagnrýnt Infantino en sagði að ágreiningurinn væri nú að baki. Infantino hefur verið forseti FIFA frá árinu 2016 og hefur enn engan mótframbjóðanda. Gianni Infantino at the @theafcdotcom Extraordinary Congress 2026: " “We have seen the transformation that Asian football, and as a consequence world football, has gone through in these years. It has become truly global. It has become for everyone, and this would not have been possible without a strong, a united, a committed Asia. And for this, I thank you very much.”— FIFA Media (@fifamedia) October 23, 2026 „AFC velur asíska raunsæisstjórnmálastefnu fram yfir alþjóðlegar umbætur. Forysta Asíu gat ekki staðið saman sem ein heild gegn Infantino og hefur því tekið algjöra U-beygju, sem er stór sigur fyrir forseta FIFA. Auk þeirra sem styðja Infantino opinberlega í Asíu gefur þessi ákvörðun þeim knattspyrnusamböndum sem hefðu stutt Salman af hollustu grænt ljós á að skipta um lið. ,“ skrifaði John Duerden, blaðamaður Guardian. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Uppgjörið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Sóknarbolti á föstudagskvöldi Körfubolti Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir Verðlauna stuðningsmenn sína fyrir að nota ekki símana Stórleiknum frestað vegna mótmælanna Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Nottingham Forest endaði taphrinuna Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Mark dæmt af Ronaldo og mark tekið af honum líka Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Matthías í stað Viktors við hlið Sölva Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Caroline tekur við af Donna með EM-landsliðið Er staða Alexander-Arnold innan liðsins að versna? „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður „Förum inn í daginn til þess að njóta“ Höttur slítur samstarfi og FHL heyrir sögunni til Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla KSÍ fær 300 milljónir komist stelpurnar okkar á HM FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Hituðu upp fyrir United-leikinn með því að bursta AC Milan Orri Steinn skoraði í Evrópudeildinni „Á morgun mun ég reima á mig takkaskóna í síðasta sinn“ Sjá meira