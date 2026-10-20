Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast

Crystal Palace hefur ekki byrjað tímabilið frábærlega og situr liðið í fjórtánda sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið tapaði 5-0 gegn erkifjendunum í Brighton um helgina og virðist aukinn þrýstingur vera á Pierre Sage, þjálfara liðsins.
Pierre Sage var ráðinn til félagsins í sumar eftir að Oliver Glasner hætti sem þjálfari liðsins. Það er erfitt að koma til félags þar sem þjálfaranum á undan gekk vel en Glasner vann Sambandsdeild Evrópu með Crystal Palace og tryggði félaginu sæti í Evrópudeildinni á þessu tímabili.
Það hefur þó verið erfitt fyrir lið Crystal Palace að verjast en ekkert lið í ensku úrvalsdeildinni hefur fengið á sig fleiri mörk. Hluti af ástæðunni fyrir því er að félagið seldi marga af bestu varnarmönnum félagsins í síðustu tveimur félagsskiptagluggum.
Í janúar fór Marc Guehi, þáverandi fyrirliði Crystal Palace, til Manchester City og í sumar voru Daniel Munox og Maxence Lacroix einnig seldir. Það er því hægt að segja að vörn arnanna sé vængbrotin en aðeins var Axel Disasi keyptur í vörnina.
Samkvæmt Sky Sports var Sage áhyggjufullur yfir því hvort að hann fengi að halda áfram sem þjálfari liðsins eftir niðurlægingu gegn erkifjendunum. Hann bað stuðningsmenn afsökunar en Brighton hefur verið á mikilli siglingu á tímabilinu.