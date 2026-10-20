„Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. október 2026 21:38 Alexis Mac Allister fagnar marki með Rio Ngumoha í kvöld en ungi strákurinn fékk mikið hrós frá þeim argentínska eftir leik. Getty/Nick Potts Alexis Mac Allister, miðjumaður Liverpool, skoraði tvö mörk í 4-3 endurkomusigri Liverpool á Villarreal í Meistaradeildinni í kvöld en hann hrósaði hinum unga Rio Ngumoha í viðtali eftir leik. „Þetta var ekki auðveldur leikur. Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld. Hann gerði gæfumuninn. Hann var virkilega mikilvægur og ég er ánægður fyrir hans hönd,“ sagði Alexis Mac Allister í viðtali við Amazon Prime „Það er augljóst hvaða gæðum hann [Rio Ngumoha] býr yfir. Allir vita það. Það er auðvelt að segja að hann sé virkilega góður leikmaður en hann þarf að einbeita sér að öðrum hlutum. Hann lagði hart að sér án bolta,“ sagði Mac Allister. Liverpool byrjaði skelfilega og lenti 2-0 undir á móti spænska liðinu. „Ég myndi segja að eftir 35 mínútur af fyrri hálfleik höfum við gert nokkrar breytingar. Ég færði mig niður á miðjuna til að halda boltanum betur því við vorum ekki að spila vel. Í seinni hálfleik skoruðum við mörkin, sem skiptir máli,“ sagði Mac Allister. „Hugmyndin var að spila meira hægra megin og opna leikinn meira. Við gerðum það nokkuð vel en við vorum ekki að stjórna leiknum. Eftir það breytti stjórinn og okkur gekk vel,“ sagði Mac Allister. Argentínumaðurinn skoraði tvö mörk, minnkaði muninn í 2-1 og kom síðan Liverpool í 3-2. „Ég er ekki hávaxinn en ég elska að fara inn í teiginn. Mér líkar það virkilega. Þeir vita að ég vil ráðast á nærstöngina. Ég skoraði líka á HM. Þetta var góður skalli. Í seinna markinu var Rio frábær. Ég ræði við hann um að leggja boltann aftur út eftir jörðinni,“ sagði Mac Allister. „Þetta er ekki eitthvað sem ég æfi sérstaklega. Pabbi minn er aðeins lágvaxnari en ég en hann var nokkuð góður í loftinu, þannig að kannski er þetta eitthvað sem ég fékk frá honum,“ sagði Mac Allister. „Síðasta ár var virkilega erfitt ár fyrir okkur öll. Það var ljóst að ég var ekki á réttu stigi og ég er fyrstur til að viðurkenna það. Eitthvað var ekki í lagi í hópnum og þessi stjóri breytti því. Leikstíllinn okkar er öðruvísi, ég vil ekki bera saman. Mér líður vel,“ sagði Mac Allister. Um breytingar hjá liðinu frá síðasta tímabili sagði hann: „Núna er þetta meira maður á mann. Maður þarf að tala minna saman. Í fyrra var þetta meira svæðisvörn. Mér líkar hvort tveggja. Með landsliðinu spilum við svæðisvörn og það virkar. Þetta snýst um að við tökum ábyrgðina. Það er ein af breytingunum. Núna er þetta auðveldara, maður hugsar minna en hleypur meira,“ sagði Mac Allister. Mac Allister var líka spurður út í samningsmál sín. „Þegar ég sagði það sem ég sagði snerist það meira um tilfinningar mínar. Þetta er þeirra ákvörðun og það er í lagi. Ég geri mitt besta og á endanum kemur í ljós hvað gerist,“ sagði Mac Allister. En hvað með knattspyrnustjórann Andoni Iraola? „Frá fyrsta degi fór ég að sjá eitthvað. Hann er fínn náungi og þjálfarateymið líka. Við erum á réttri leið en við þurfum að vinna og leggja allt í þetta. Vonandi getum við unnið einhverja titla,“ sagði Mac Allister. Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC Mest lesið Velti fyrir sér að hoppa í ána Sport Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Enski boltinn „Þú ert búinn að fá alla heimsins verki“ Sport Komst ekki úr sokkunum fyrir blöðrum Sport Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Enski boltinn Liverpool með fjögurra marka endurkomu Fótbolti „Þetta er karfa tímabilsins“ Körfubolti Snýr Trent aftur til Liverpool? 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