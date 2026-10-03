Haustbingó Blökastsins í beinni

Haustbingó Blökastsins fer fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Vísi í kvöld. Glæsilegir vinningar í boði og strákarnir lofa stuði og stemningu.
Þremenningarnir Auðunn Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Jr. hafa gert það að árlegri hefð að halda bingó á haustin og í ár verður engin breyting á.
„Þetta er fullkomin leið til að brjóta upp hversdagsleikann og koma smá stuði í mánuðinn,“ segir Auddi í samtali við Vísi.
Eins og vanalega er fjöldi vinninga í boði frá fyrirtækjum víðsvegar um landið og segir Auddi það sé aldrei að vita nema Steindi gefi eitthvað úr bílskúrnum sínum, eins og síðustu ár.
Spilari birtist hér fyrir neðan um klukkan 19:00 en bingóið sjálft hefst klukkan 19:30.
Allir geta horft á útsendinguna en til þess að fá bingóspjöld þarf að gerast áskrifandi að hlaðvarpi þeirra félaga, Blökastinu. Það er gert með því að fara á fm95blo.is, gerast áskrifandi og smella svo á rauða bingótakkann sem birtist efst á síðunni.
Áskrifendur Blökastsins skrá sig inn á fm95blö.is, smella á „SÆKJA BINGÓ SPJÖLD“ takkann sem fer með þá á hlekk þar sem þeir geta sótt sér þrjú spjöld. Athuga að það er ekki sami aðgangur í bingókerfinu og á Tal. Þannig ef þú vilt taka þátt, þá smellirðu á hlekkinn, velur „Nýskrá"“ býrð til aðgang og þú ert kominn með spjöldin! Ef þú flýgur strax í gegn, þá virkar aðgangurinn frá því í seinasta bingó og allt er klárt.
Athugið að spjöldum er úthlutað á aðgangana, hægt er að skrá sig inn á sama bingó-aðganginn í fleiri en eitt tæki en þá koma sömu spjöld. Tækin muna eftir innskráningunni þannig að hægt er að fara af síðunni og koma aftur.
Síðan er um að gera að fylgjast vandlega með því þegar strákarnir draga út tölurnar. Ef þú ert í stuði er gott að gera eins og Steindi segir, standa upp og kalla „BINGÓ!“