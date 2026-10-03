Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla

Sextán liða úrslitin í Kviss halda áfram í þáttunum á Sýn+. Í þættinum sem fjallað er um hér að neðan mætti KR Hamri frá Hveragerði.
Leikararnir Hilmar Guðjónsson og Saga Garðarsdóttir mættu fyrir hönd KR. Andstæðingar þeirra voru þau Guðmundur Emil og Þórunn Antonía sem voru í Hamarsbúningnum.
Í þættinum var skemmtileg saga af Hemma Gunn heitnum rifjuð upp. Hilmar hafði sem sagt mætt í spurningaþátt til hans á Bylgjunni. Hemmi vildi hafa þáttinn skemmtilegan og að keppendum myndi ganga vel.
Því kinkaði Hemmi alltaf kolli fyrir framan Hilmar þegar hann var á réttri leið með svarið og síðan gaf hann það sterklega í ljós þegar Hilmar var á rangri leið.
Björn Bragi hafði sömu sögu að segja enda var hann einnig gestur í sama þætti. Hér að neðan má sjá brot úr þættinum. En hægt er að sjá alla Kviss þættina í heild sinni á Sýn+.