Fundu hvor aðra í prjónaskapnum Lovísa Arnardóttir skrifar 3. október 2026 14:00 Thelma og Nanna fundu hvor aðra í prjónaskap. Aðsend Nanna Einarsdóttir rafmagnsverkfræðingur og stofnandi Knittable og Thelma Steimann fatahönnuður fundu hvor aðra í prjónaskap. Þær halda í október prjónahelgi á Húsavík, Lykkjur í leyfi, fyrir prjónara sem vilja sameina prjón, ferðalag, mat, vellíðan og samveru. Nanna er rafmagnsverkfræðingur og stofnaði Knittable til að hjálpa prjónurum að vera sjálfstæðari í sköpun sinni með hjálp tækni. Thelma er fatahönnuður með áherslu á prjón og handlitað garn. Í ferðinni gista gestir nætur á hóteli, taka þátt í prjónastundum, kvöldvökum og annarri dagskrá. „Helgin er hugsuð fyrir prjónafólk á öllum aldri. Prjón er vissulega einstaklingsmiðað áhugamál, en það er að færast í aukana að prjónarar hafi meiri áhuga á að hittast og vera saman. Það myndast oft virkilega skemmtilegar samræður, fólk er að deila aðferðum, hjálpast að og veita hvort öðru innblástur,“ segir Nanna.Yfir 50 manns tóku þátt þegar Lykkjur í leyfi var haldin í fyrsta sinn. Helgin seldist upp á innan við viku. „Þetta sýnir bara hvað prjón er orðið að mikilli þungamiðju í samfélaginu,“ segir Nanna og að prjón sé örugglega orðið eitt vinsælasta áhugamál landsins. Nanna rekur vefsíðuna Knittable og prjónar mikið sjálf. Aðsend Ekki skylda að kunna að prjóna Thelma segir ekki skyldu að kunna að prjóna til að koma með en dagskráin sé miðuð að því að prjóna mikið. „En kannski er það einmitt staðurinn fyrir byrjendur til að hrífast með, enda fullt af reyndum prjónurum til að leita til. Við höldum líka örnámskeið yfir helgina, þar sem við kennum aðferðir og nálganir í prjóni sem gestirnir geta tekið þátt í, hvort sem það er að hlusta eða prófa sig áfram.“ Nanna og Thelma kynntust fyrir um fimm árum á prjónahátíð í Kaupmannahöfn en svo kynntust þær betur þegar Nanna, sem hefur verið dugleg að halda minni viðburði hérna á Íslandi í samstarfi við íslenska prjónahönnuði, hafði áhuga á að halda viðburð með Thelmu. „Við ákváðum að skella saman í prjónadagskrá sem spannaði heilan dag með fræðslu og skemmtun fram á kvöld. Við kölluðum þetta Lykkjur og lögg í höfuðið á Strik og drik, eins og er vinsælt í Danmörku þar sem Thelma er búsett. Við einyrkjarnir fundum svo út hvað við harmoneruðum vel saman og út frá því hefur blómstrað skemmtileg vinátta sem öll byrjaði á brennandi áhuga á prjóni. Næsta skref voru svo prjónahelgarnar okkar, sem við höfum skipulagt í samstarfi við Íslandshótel og köllum Lykkjur í leyfi.“ Spurðar hvað hafi dregið þær að prjónaskap segir Nanna að prjónið sameini svo margt sem hún elskar að hún sé hissa á að hún hafi ekki fallið fyrr fyrir því. „Ég byrjaði ekki að prjóna fyrir alvöru fyrr en ég var 25 ára, og þá var það af því mér var kennt það út frá sjónarmiði sköpunar. Frænka mín rétti mér prjóna og garn, sýndi mér hvernig maður prjónar vettlinga og hvernig maður gerir mynstur. Svo gat ég gert það sem ég vildi. Ég varð ástfangin af möguleikunum sem þetta bauð upp á, og svo er eitthvað við að sökkva sér ofan í liti og áferðir mismunandi garns og að sjá eitthvað verða til í höndunum á sér. Síðast en ekki síst þá færir þetta mér ró, þolinmæði og ánægju. Manni leiðist aldrei ef maður er með prjónaverkefnið með sér.“ Frá fyrsta viðburði Lykkja í leyfi. Aðsend Byrjaði að prjóna sem barn Thelma á sér annars konar sögu, og lengri. „Ég lærði að prjóna þegar ég var lítil og var sem krakki ótrúlega áhugasöm um að skapa en það var samt ekki fyrr en ég fór í fatahönnunarnám að áhuginn kviknaði af alvöru. Ég byrjaði í Fjölbraut Suðurlands, þar sem prjón var skylduáfangi í náminu þar. Núna er ég menntaður vistvænn fatahönnuður og það er svo margþætt ástæða fyrir því að ég vel prjón, bæði umhverfis- og félagslegi þátturinn. Ég elska að skapa með höndunum og deila því með öðrum, sem taka á móti því verkefni og túlka það á sinn hátt,“ segir hún og að sem fatahönnuður leggi hún áherslu á „slow fashion“ þar sem áhersla er lögð á gæði fram yfir magn. „Við komum eiginlega hvor úr sinni áttinni, ég úr hönnun og Nanna úr tækni, en þegar við kynnumst í gegnum prjónið erum við að tala sama tungumál.“ Nanna segist finna fyrir vaxandi áhuga á hægari lífsstíl og handverki. Á prjónahelgunum fái fólk tækifæri til að leggja frá sér skjáina og ná tengingu við umhverfið sitt. „Þetta snertir á svo mörgu. Maður velur garn út frá áferð, efni og lit, og skapar fatnaðinn alveg sjálfur lykkju fyrir lykkju.” „Það er hægt að vera einn með prjónana sína, en prjón er líka ótrúlega félagslegt áhugamál,“ segir Thelma. „Fólk situr saman, spjallar, kennir hvert öðru og deilir hugmyndum. Það verður til samfélag í kringum þetta. Við viljum að fólk komi og þurfi ekki að hugsa um neitt annað í smástund,“ segir Thelma og að tilvalið sé að koma á Lykkjur í leyfi. „Það má bara prjóna, borða góðan mat, fara í bað, læra eitthvað nýtt og kynnast nýju fólki sem hefur sama áhugamál.“ Thelma í og með hönnun sína. Aðsend Reknar af ástríðu Fyrir þau sem hafa áhuga á að byrja en hafa ekki enn gert það mæla þær með því að notfæra sér litlu prjónaverslanirnar. „Þær eru allar reknar af ástríðu og þar er fagfólk sem er tilbúið að aðstoða viðskiptavini sína, hvort sem það er við val á verkefni eða garni, eða til að svara spurningunni „Hvar á ég að byrja?“,“ segir Thelma. Nanna segir einnig ótrúlegt magn af kennsluleiðbeiningum að finna á netinu, til dæmis YouTube. „Þar er fjöldi kennslumyndbanda og uppskrifta bæði í myndrænu og skriflegu formi. Það er sniðugt að finna sér verkefni sem maður hefur áhuga á að klæðast, það er yfirleitt besti drifkrafturinn. Það getur einnig verið ótrúlega hjálplegt að finna sér prjónahittinga sem haldnir eru víðs vegar um land, hvort sem það eru helgar eins og þessi eða í safnaðarheimili hverfiskirkjunnar. Lykkjur í leyfi verður haldið á Fosshótel Húsavík dagana 16. til 18. október í samstarfi við Íslandshótel. 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