Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn þegar Netanjahú steig í ræðustól Eiður Þór Árnason skrifar 25. september 2026 00:42 Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð. Ap/Yuki Iwamura Fulltrúi Íslands sat áfram á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum á fimmtudag en Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var stödd annars staðar þegar atvikið átti sér stað. Þetta staðfestir Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Þorgerður Katrín hafi verið á viðburði um stuðning við Palestínu-flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNRWA) sem hafi farið fram á sama tíma. Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum hafi setið í sæti Íslands í salnum og verið þar áfram, ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja. Ráðherravika allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna fer fram þessa dagana. Klippa: Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls Aðstoðarmaður ráðherra segir að hún hafi jafnframt tkeið þátt í ráðherraviðburði um tveggja ríkja lausnina sem er ætlað að koma á friði í samskiptum Ísraels og Palestínu. Tugir fulltrúa ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna gengu úr salnum þegar Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól í New York í dag. Forsætisráðherrann lét sér fátt um finnast og kallaði fulltrúana siðferðislega hugleysingja. Fréttin er í vinnslu. Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent „Þetta var rétt ákvörðun“ Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Fleiri fréttir Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem þurfi að fylgast með vissum einkennum „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Litlar breytingar þrátt fyrir lagabreytinguna Pawel leggur frumvarp Gríms um netsölu áfengis fram á ný Um 30 manns innlyksa eftir skriðu sem fór næstum á rútu Nafnið villandi og ekki lýsandi fyrir heilkennið Annað innbrotið á árinu: „Það var svo mikið blóð“ Sautján voru handteknir í aðgerðum lögreglu Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Rokið, haustlitir og lauf út um allar trissur Fjöldi sjálfsvíga svipaður og fyrri ár Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Tilkynningar um heimilisofbeldi milli foreldra og barna tvöfaldast 350 milljóna tekjur Þingvalla í húfi vegna náttúrupassa Dapurlegt að móðir hafi barist í sjö ár fyrir sjálfsögðum rétti Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Bókun 35 og óveður setur strik í reikninginn Pallborðið í heild sinni: Klukkan tifar og staðan viðkvæm Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Sjá meira