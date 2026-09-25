Innlent

Full­trúi Ís­lands yfir­gaf ekki salinn þegar Netanja­hú steig í ræðu­stól

Eiður Þór Árnason skrifar
Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð.
Fjöldi yfirgaf salinn og mátti meðal annars sjá sæti fulltrúa Palestínu standa auð. Ap/Yuki Iwamura

Fulltrúi Íslands sat áfram á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna þegar Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, tók til máls. Fulltrúar fjölda ríkja gengu úr salnum á fimmtudag en Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var stödd annars staðar þegar atvikið átti sér stað. 

Þetta staðfestir Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Þorgerður Katrín hafi verið á viðburði um stuðning við Palestínu-flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNRWA) sem hafi farið fram á sama tíma. 

Fulltrúi fastanefndar Íslands í mannréttindamálum hafi setið í sæti Íslands í salnum og verið þar áfram, ásamt fulltrúum annarra norrænna ríkja. Ráðherravika allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna fer fram þessa dagana. 

Klippa: Tugir fulltrúa gengu út þegar Netanjahú tók til máls

Aðstoðarmaður ráðherra segir að hún hafi jafnframt tkeið þátt í ráðherraviðburði um tveggja ríkja lausnina sem er ætlað að koma á friði í samskiptum Ísraels og Palestínu.

Tugir fulltrúa ríkja á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna gengu úr salnum þegar Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels steig í ræðustól í New York í dag. Forsætisráðherrann lét sér fátt um finnast og kallaði fulltrúana siðferðislega hugleysingja.

Fréttin er í vinnslu.

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