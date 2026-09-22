Tuttugu og fimm ára karlmaður hefur verið dæmdur í sextíu daga skilorðsbundið fangelsi eftir að hafa verið gómaður með um hundrað ljósmyndir og myndbönd af barnaklámi í símanum sínum. Maðurinn játaði sök en ekki náðist að birta honum dóminn. Hann býr í dag í Danmörku.
Dómurinn féll í Héraðsdómi Reykjavíkur í júlí en var fyrst birtur síðdegis í dag.
Lögreglan ákærði manninn fyrir kynferðisbrot með því að hafa í október 2024 á þáverandi heimili sínu haft í vörslum sínum „alls 91 ljósmynd og 10 myndbönd sem sýndu börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt,“ segir í dómnum.
Hann hafi geymt myndefnið í iPhone-farsíma sem hefur nú verið gerður upptækur.
Maðurinn játaði brot sín skýlaust fyrir dómi og honum til málsbóta leit dómari til þess að hann hefði ekki áður gerst sekur um refsiverðan verknað en til þyngingar var litið til þess að myndefnið væri „að hluta til mjög gróft“.
Maðurinn hlaut því sextíu daga fangelsisdóm, sem er þó skilorðsbundinn til tveggja ára, auk þess sem iPhone-farsími hans var gerður upptækur.
Aftur á móti mætti maðurinn ekki í dómssal við dómsuppkvaðningu og var því lögreglu falið að birta honum dóminn en hann er samkvæmt þjóðskrá búsettur í Danmörku.
„Ekki náðist í dómfellda [manninn] þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að birta honum dóminn,“ segir í dómsbirtingu í Lögbirtingablaðinu og því voru dómsorðin birt þar.