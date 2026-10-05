Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, boðaði skyndilega til þingkosninga í sjónvarpsútsendingu í morgun. Húsnæðiskreppa í landinu hefur valdið ríkisstjórninni vandræðum.
Sánchez hélt ræðu í beinni sjónvarpsútsendingu í morgun þar sem hann tilkynnti spænsku þjóðinni að þingkosningarnar yrðu þann 29. nóvember. Til stóð að halda næstu kosningar sumarið 2027.
Ríkisstjórn Sánchez, sem er minnihlutaríkisstjórn, hefur verið undir vaxandi þrýstingi síðustu vikur sem jókst þegar hún tapaði atkvæðagreiðslu á þinginu um húsnæðisráðstafanir. Ráðstafanirnar voru lagðar fyrir þingið eftir að mál 87 ára konu sem var borin út af heimili sínu vakti athygli. Konan hafði ekki getað greitt fyrir mikla húsaleigulækkun en töluverð húsnæðiskreppa er í landinu.
Íbúar hafa leitað út á götur og mótmælt stöðu mála.
Við upphaf ávarpsins sagði forsætisráðherrann að Spánn hefði staðið frammi fyrir nokkrum kreppum á undanförnum árum. Ríkisstjórn hans hefði þá náð nokkrum árangri þrátt fyrir tilraunir til að „sniðganga“ framfarir hennar.
„Spánn er orðinn fyrirmynd í heiminum um frið, femínisma og velmegun,“ sagði Sánchez samkvæmt umfjöllun BBC.
Hins vegar sé þörf á að endurnýja og auka stuðning fólks. Með kosningunum vilji hann tryggja að þingið veiti þjóðinni breiðari meirihluta.
Sánchez tók við embætti forsætisráðherra í júní 2018 og lenti Sósíalistaflokkurinn hans síðan í öðru sæti í þingkosningunum árið 2023. Íhaldssamari Lýðflokkurinn hlaut flesta þingmenn í kosningunum en náði ekki að mynda meirihluta. Skoðanakannanir benda til þess að Lýðflokkurinn muni líklega verða aftur stærsti flokkurinn í næstu kosningum.