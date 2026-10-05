Bandaríkjamenn hafa flutt allar sprengjuflugvélar sínar frá herstöðinni RAF Fairford í Bretlandi en vélunum var flogið til Bandaríkjanna í gær. Bandaríkjamenn hafa flogið sprengjuflugvélum frá herstöðinni til Mið-Austurlanda undanfarna mánuði en í síðustu viku voru fimm menn handteknir grunaðir um hryðjuverk í nágrenni herstöðvarinnar.
Embættismenn bandaríska varnarmálaráðuneytisins staðfestu í gær að vélarnar, sem taldar eru vera tólf B-1 sprengjuflugvélar, hefðu verið fluttar aftur til heimahaganna.
Engin ástæða var gefin fyrir brottflutningunum en þeir áttu sér stað í kjölfar atviks þann 27. september þegar lögregla var kölluð út vegna grunsamlegra ökutækja í nágrenni herstöðvarinnar. Voru fimm menn handteknir í kjölfarið grunaðir um brot á lögum um sprengiefni og um skipulagningu hryðjuverka en síðan látnir lausir gegn tryggingu.
Lögreglan sagði ákvörðunina um að sleppa þeim gegn tryggingu vera rannsóknarlegs eðlis en Donald Trump forseti Bandaríkjanna lýsti undrun sinni á því að mennirnir hafi verið látnir lausir en sagði Breta hafa unnið náið með Bandaríkjamönnum í málinu.
Heimildarmenn BBC innan bresku stjórnsýslunnar hafa ekki hafnað því að ákvörðun Bandaríkjamanna um að flytja vélarnar á brott tengist atvikinu í síðustu viku. Þá hefur miðillinn eftir heimildum að um hafi verið að ræða hernaðarlega en ekki pólitíska ákvörðun en breska varnarmálaráðuneytið hefur ekki tjáð sig um ákvörðunina.
Samkvæmt New York Times höfðu bandarískir herforingjar fengið nýjar upplýsingar um samsæri á vegum íranskra bandamanna gegn herstöðinni.
Blaðið segir upplýsingarnar tengjast sömu viðvörunum og bárust fyrir þremur vikum en að embættismenn hafi brugðist hratt við þegar sértækar upplýsingar bárust síðasta sólarhringinn. Eiga bandarísku sprengjuvélarnar meðal annars að hafa lagt af stað á meðan enn var verið að ræsa eldsneytisvélar sem fljúga áttu með þeim til Bandaríkjanna.
Nokkrum dögum eftir atvikið við RAF Fairford sagði Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, að sterkar vísbendingar hefðu komið fram um að Íranir ættu hlut að máli en sjálfir hafa Íranir neitað allri aðild að málinu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í viðtali við Fox News að málið fæli augljóslega í sér aðkomu erlends aðila.
Á undanförnum mánuðum hafa Bandaríkjamenn flogið B-1 og B-2 sprengjuflugvélum frá herstöðinni til Mið-Austurlanda eftir að bresk stjórnvöld samþykktu að hún yrði notuð í varnarárásir á Íran.