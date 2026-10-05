Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 5. október 2026 12:01 Viðbragðsaðilar bera einn hinna slösuðu úr flugvél á Reykjavíkurflugvelli á laugardag. Vísir/Anton Brink Tveir ferðamenn sem fluttir voru þungt haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir fjögurra bíla árekstur á Austurlandi þar sem tveir aðrir létust eru ekki lengur í lífshættu. Samkvæmt upplýsingum frá Rauða krossinum var um tíu manns veitt sálgæsla vegna slyssins. Tveir erlendir ferðamenn á sjötugsaldri létust í slysinu sem varð rétt fyrir hádegi á Laugardag á þjóðvegi eitt á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Um var að ræða árekstur fjögurra bíla og voru samtals átta farþegar í bílunum. Tveir aðrir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur en samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir ekki lengur í lífshættu. Hinir fjórir farþegarnir voru færðir til aðhlynningar á Egilsstöðum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu lauk rannsókn á vettvangi á laugardagskvöld og veitir hún ekki frekari upplýsingar um málið að svo stöddu. Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar, sjúkraflugvélar, björgunarsveitarmenn, lögregla, sjúkraliðar og Rauði krossinn tóku þátt í aðgerðum. Álfheiður Svana Kristjánsdóttir neyðarvarnarfulltrúi Rauða krossins segir viðbragðshópa hafa verið virkjaða á Austurlandi og Norðurlandi eystra. „Viðbragðshópar Rauða krossins sinna sálrænum stuðningi og við komum svolítið að þegar aðgerðum á slysstað lýkur. Við bjóðum upp á sálrænan stuðning fyrir þá sem voru vitni að slysinu og í þessu tilfelli vorum við einnig að styðja við viðbragsaðila þegar þeir heim af vettvangi.“ Þannig hafi fólk sett sig í samband við Rauða krossinn á sunnudag og mánudag og Rauði krossinn veitt um tíu manns sálrænan stuðning sem hafi orðið vitni að slysinu eða komið að störfum á slysstað. „Þeir sem eru vitni að svona erfiðum slysum þeir fá boð um sálrænan stuðning, ýmist er fólki boðið að koma eins og í þessu tilfelli var fólki boðið að koma á heilsugæslustöðina á Egilsstöðum en annars er fólki oft boðinn sálrænn stuðning seinna sama dag eða næstu daga á eftir og fólk getur þá haft samband við 1717 eða Rauða krossinn og óskað eftir sálrænum stuðning ef það hefur ekki fengið boð um slíkt.“ Samgönguslys Umferð Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Erlent Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Erlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Innlent Vill breyta umdeildum gatnamótum Innlent Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Erlent Fleiri fréttir Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Sjá meira