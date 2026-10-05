Innlent

Tíu manns veitt sál­gæsla eftir bana­slysið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Viðbragðsaðilar bera einn hinna slösuðu úr flugvél á Reykjavíkurflugvelli á laugardag.
Viðbragðsaðilar bera einn hinna slösuðu úr flugvél á Reykjavíkurflugvelli á laugardag. Vísir/Anton Brink

Tveir ferðamenn sem fluttir voru þungt haldnir til Reykjavíkur á laugardag eftir fjögurra bíla árekstur á Austurlandi þar sem tveir aðrir létust eru ekki lengur í lífshættu. Samkvæmt upplýsingum frá Rauða krossinum var um tíu manns veitt sálgæsla vegna slyssins.

Tveir erlendir ferðamenn á sjötugsaldri létust í slysinu sem varð rétt fyrir hádegi á Laugardag á þjóðvegi eitt á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Um var að ræða árekstur fjögurra bíla og voru samtals átta farþegar í bílunum. Tveir aðrir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur en samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir ekki lengur í lífshættu. Hinir fjórir farþegarnir voru færðir til aðhlynningar á Egilsstöðum. 

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu lauk rannsókn á vettvangi á laugardagskvöld og veitir hún ekki frekari upplýsingar um málið að svo stöddu. Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar, sjúkraflugvélar, björgunarsveitarmenn, lögregla, sjúkraliðar og Rauði krossinn tóku þátt í aðgerðum. Álfheiður Svana Kristjánsdóttir neyðarvarnarfulltrúi Rauða krossins segir viðbragðshópa hafa verið virkjaða á Austurlandi og Norðurlandi eystra.

„Viðbragðshópar Rauða krossins sinna sálrænum stuðningi og við komum svolítið að þegar aðgerðum á slysstað lýkur. Við bjóðum upp á sálrænan stuðning fyrir þá sem voru vitni að slysinu og í þessu tilfelli vorum við einnig að styðja við viðbragsaðila þegar þeir heim af vettvangi.“

Þannig hafi fólk sett sig í samband við Rauða krossinn á sunnudag og mánudag og Rauði krossinn veitt um tíu manns sálrænan stuðning sem hafi orðið vitni að slysinu eða komið að störfum á slysstað.

„Þeir sem eru vitni að svona erfiðum slysum þeir fá boð um sálrænan stuðning, ýmist er fólki boðið að koma eins og í þessu tilfelli var fólki boðið að koma á heilsugæslustöðina á Egilsstöðum en annars er fólki oft boðinn sálrænn stuðning seinna sama dag eða næstu daga á eftir og fólk getur þá haft samband við 1717 eða Rauða krossinn og óskað eftir sálrænum stuðning ef það hefur ekki fengið boð um slíkt.“

Samgönguslys Umferð

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