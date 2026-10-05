Vill breyta umdeildum gatnamótum Bjarki Sigurðsson skrifar 5. október 2026 10:38 Ari Edwald er oddviti Miðflokksins í borginni. Vísir/Sigurjón Til skoðunar er að breyta á ný gatnamótum sem gerðar voru umdeildar breytingar á í fyrra. Oddviti Miðflokksins gekk til liðs við meirihlutann í málinu og vonast til að framkvæmdir hefjist í vor. Í fyrrasumar voru gerðar umfangsmiklar breytingar við fimm gatnamót Höfðabakka til að bæta umferðaröryggi og aðgengi vegfarenda. Meðal annars voru svokölluð hægribeygjuframhjáhlaup fjarlægð af gatnamótunum við Bæjarháls, þar sem íbúar Árbæjar og Ártúnsholts beygja inn í hverfin sín. Miklar umferðartafir hafa verið á svæðinu síðan breytingin var gerð og í raun lá fyrir að svo yrði. Verkfræðistofan Cowi vann skýrslu í aðdraganda breytinganna sem sýndu að yrðu framhjáhlaupin fjarlægð yrði umferðin þyngri. Hér fyrir neðan má sjá klippta vefsjónvarpsútgáfu af þessari frétt. Ari Edwald, oddviti Miðflokksins og fulltrúi flokksins í umhverfis- og skipulagsráði, segir breytingarnar hafa verið misráðnar. „Þær voru ekki kynntar fyrir þeim sem tóku ákvörðunina, skýrslur verkfræðinga sem lágu fyrir frá því í desember árinu áður. Þar kom fram að þetta myndi hafa miklar umferðartafir í för með sér og það var vaðið í þessar breytingar sem orsökuðu hér mikið umferðaröngþveiti. Það er ekki þannig að það hafi aukist umferð bíla um gatnamótin því að hluti af bílunum hefur leitað annað og inn á aðrar götur. Samt er meira öngþveiti hér sem sýnir vel hversu illa undirbúnar þessar ráðstafanir voru,“ segir Ari. Lengri akreinar og nýr beygjuvasi Hann lagði í sumar fram tillögu þess efnis að skipulagið yrði í raun fært til baka. Nú hefur hann hins vegar dregið þá tillögu til baka eftir að Cowi gaf út nýja skýrslu um svæðið. Fulltrúar meirihlutaflokkanna lögðu fram sína eigin tillögu í takt við niðurstöður skýrslunnar og ákvað Ari að ganga til liðs við meirihlutann í þessu máli. „Þá er gert ráð fyrir því að fallast á og nýta þessar tillögur allar, en bæta síðan við það hægri beygju framhjáhlaupi frá Bæjarhálsi og norður Höfðabakka, sem er mjög mikilvægt. En einnig vegna þess að til framtíðar er talið að hér verði mikilvægur tengipunktur í göngu- og hjólastígakerfi borgarinnar, að það verði skoðað að gera hér ný undirgöng sem tengi saman þá stíga. Það er ekki þannig að hér sé í dag mikil umferð gangandi og hjólandi og lungað af þeirri umferð fer um undirgöng sem eru hérna aðeins sunnar,“ segir Ari. Lagt er til að gatnamótin muni líta svona út eftir breytingu auk þess að bætt verður við hægribeygjuframhjáhlaupi frá Bæjarhálsi til norðurs inn á Höfðabakka, líkt og var fyrir breytingu.COWI Greið umferð ekki ofarlega á listanum Umferðarþunginn á svæðinu hafi áhrif á íbúa víða um borgina. Gangi tillagan eftir hefjast framkvæmdir vonandi í vor. Hann gagnrýnir verk fyrri meirihluta. „Það er ekkert hægt að neita því að það hafi verið hérna mikið prógramm í gangi að taka burt akreinar og bílastæði, þrengja að umferð. Án þess að ég sé með einhverjar ásakanir um ásetning í garð þeirra sem hafa komið að þessari framkvæmd, þá er að minnsta kosti hægt að segja að það að umferð gangi greiðlega fyrir sig hafi ekki verið mjög ofarlega á forgangslistanum. Það bara virðist vera algjör afgangsstærð í hugum þeirra sem hafa komið að ákvörðun um þessar breytingar,“ segir Ari. Reiði meðal íbúa En hvernig er hljóðið í íbúum Árbæjar sem keyra hér daglega um eftir þessa umdeildu breytingu? „Það var gríðarleg reiði með þetta rugl hérna hjá íbúunum á svæðinu. Þetta einfaldlega steypti umferðinni og samgöngunum bara í hnút, sem hafði ekki verið áður,“ segir Ari. „Og hérna rétt austan við okkur eru önnur gatnamót. Hraunbær, Bitruháls, Bæjarháls. Þau spila saman við þessi gatnamót og núna þegar þetta verður skoðað enn frekar í undirbúningi framkvæmdanna þá þarf að taka hönnun þeirra gatnamóta inn í myndina þannig að þetta spili saman.“ Umferðin mun þyngri Ari starfaði lengi hjá Mjólkursamsölunni sem stendur einmitt við Bitruháls og segist þekkja umferðina á svæðinu af eigin raun. „Þegar er verið að tala um að á háannatíma þurfi menn að bíða lengi, jafnvel 76 sekúndur að komast hérna í gegn. Ég hef alveg talið níu hundruð sekúndur hérna svona oftast þegar einhver traffík er,“ segir Ari. Reykjavík Miðflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Framsóknarflokkurinn Borgarstjórn Umferð Umferðaröryggi Skipulagsmál Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Erlent Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Erlent Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Innlent Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Erlent Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Innlent Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Innlent Stofnar „Ofurgreindarstjórnina“ þrátt fyrir ákall um hægari þróun Erlent Fleiri fréttir „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Höfuðborgarsvæðið skalf Viðbúnaður á slóðum Vítisengla Katla skelfur Salma nýr formaður ungra Miðflokksmanna „Okkur finnst við vera undanskilin“ Viðvörunarmerki fyrir íslenskt samfélag Taka sig upp á ógnarhraða og smella beltinu af Átta í bílunum fjórum: Sumir alvarlega slasaðir Sjá meira