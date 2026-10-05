Nóbelsnefnd Karólínsku stofnunarinnar í Svíþjóð mun tilkynna innan skamms hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í lífeðlis- og læknisfræði.
Ár hvert veitir Nóbelnefndin hin virtu Nóbelsverðlaun í flokkunum lífefna- og læknisfræði, eðlisfræði, efnafræði, bókmenntum og að lokum friðarverðlaunin. Blaðamannafundurinn fer fram í Stokkhólmi og hefst klukkan hálf tíu að íslenskum tíma.
Á síðasta ári fengu Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell og Shimon Sakaguchi Nóbelsverðlaunin í lífeðlis- og læknisfræði fyrir uppgötvanir sínar varðandi útþol á sviði ónæmisrannsóknar.
Tilkynnt um handhafa Nóbelsverðlaunanna 2026
Mánudagur 5. október: Lífeðlis- og læknisfræðiÞriðjudagur 6. október: EðlisfræðiMiðvikudagur 7. október: EfnafræðiFimmtudagur 8. október: BókmenntirFöstudagur 9. október: Friðarverðlaun NóbelsMánudagur 12. október: Hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar