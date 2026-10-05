Kona á fertugsaldri var í gær handtekin í Bandaríkjunum, grunuð um njósnir fyrir kínverska ríkið. Á hún að hafa sent myndir af bílum og húsum sem fjölskylda forseta Taívan notaðist við.
Wanying Zhang er talin hafa elt son forseta Taívan í fyrra þegar hann ferðaðist til Seattle-borgar í Washington-ríki. Hún er sögð hafa sent ljósmyndir og aðrar upplýsingar á yfirvöld í Kína og var handtekin þegar hún var á leið um borð í flugvél til Kína.
Kínverjar hafa lengi gert tilkall til Taívan en þrátt fyrir að Bandaríkin hafi slitið formlegum tengslum við Taívan fyrir tæpum fimmtíu árum eru ríkin miklir bandamenn. Kínverjar vilja taka yfir eyríkið með hervaldi en Bandaríkjamenn vilja það ekki.
Zhang er sögð hafa brotið alríkislög með gjörðum sínum og mun hún koma fyrir dómara í dag.
Í færslu á samfélagsmiðlum fagnaði Kash Patel, yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna, handtökunni. Sagði hann þetta vera skýr skilaboð til erlendra andstæðinga Bandaríkjanna um að það væri ekki hægt að stunda njósnir í Bandaríkjunum.
Foreign adversaries take note: America is no longer a safe place to run your espionage operations.
Allegedly surveil a foreign leader’s family on U.S. soil for the PRC — and try to catch a flight back to Shanghai?
Not happening.
This FBI is hunting threats to our national security wherever they hide — and bringing them to justice.
🇺🇸 DKP— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 5, 2026
Foreign adversaries take note: America is no longer a safe place to run your espionage operations.
Allegedly surveil a foreign leader’s family on U.S. soil for the PRC — and try to catch a flight back to Shanghai?
Not happening.
This FBI is hunting threats to our national security wherever they hide — and bringing them to justice.
🇺🇸 DKP