Flavio Bolsonaro, frambjóðandi hægri manna í Brasilíu, hafði betur gegn Lulu Da Silva, sitjandi forseta landsins, í fyrri umferð forsetakosninganna í gær. Bolsonaro náði þó ekki hreinum meirihluta og verður því kosið á milli þeirra tveggja í annarri umferð þann 25. október.
Þegar búið var að telja nær öll atkvæði hafði Bolsonaro fengið 47,03 prósent atkvæða en Lulu 45,16 prósent. Lulu hafði mælst með meira fylgi í aðdraganda kosninganna og niðurstaðan því nokkuð óvænt.
Flavio er sonur Jairs Bolsonaro fyrrum forseta sem afplánar nú tuttugu og sjö ára fangelsisdóm fyrir að hafa skipulagt misheppnaða valdaránstilraun eftir að hafa tapað forsetakosningunum árið 2022. Var hann úrskurðaður óhæfur til endurkjörs en lýsti yfir stuðningi við son sinn. Eiginkona Jairs var kjörin á öldungadeild þingsins í gær.
Bolsonaro eldri, sem nýtur meiri stuðnings í suðurhluta landsins á meðal efnameiri kjósenda og kristinna, hefur heitið því að veita föður sínum og þeim stuðningsmönnum hans sem tóku þátt í óeirðum eftir kosningarnar fyrir fjórum árum sakaruppgjöf nái hann kjöri.
Fréttaskýrendur segja að nú blasi við að Bolsonaro eigi sigurinn vísan í seinni umferðinni enda hafi nokkrir þeirra frambjóðenda sem féllu úr leik í fyrri umferðinni í gær verið hægrisinnaðir og líklegri til að kjósa hann í þeirri síðari. Frjálslyndi flokkurinn, flokkur Bolsonaro, fékk jafnframt kjörna flesta ríkisstjóra, öldungadeildarþingmenn og fulltrúadeildarþingmenn og verður því áhrifamestur allra flokka á þingi.
Lulu, sem er orðinn áttræður, sagði eftir að hafa greitt atkvæði í gær að valið stæði á milli lýðræðis og villimennsku. Hann sagði að niðurstaða kosninganna væri óvænt en að úrslitin væru ekki ráðin.
„Ég viðurkenni að ég var sannfærður um að ég myndi vinna í fyrri umferðinni en leikurinn er rétt að byrja. Við erum í framlengingu og þar munum við vinna brasilísku þjóðina á okkar band.“
Bolsonaro sagðist aftur á móti vilja frelsa brasilísku þjóðina en Brasilía er stærsta ríki og með stærsta hagkerfi Suður-Ameríku. Raunverulegur möguleiki væri á því að eftir þrjár vikur myndu Brasilíumenn svara með því að kjósa nútímalega ríkisstjórn.
Brasilíska þjóðin hefur skipst í fylkingar í kosningunum. Lula nýtur meiri vinsælda meðal tekjulágra, kaþólikka og kvenna en hann sækist nú eftir því að verða kosinn forseti í fjórða sinn. Hann vann afar nauman sigur á Bolsonaro eldri í kosningunum árið 2022 og eftir þær kosningar réðust stuðningsmenn Bolsonaro á opinberar byggingar landsins.
Forseti kjörstjórnar Brasilíu sagði í gær að engar vísbendingar hefðu fundist um erlend afskipti af kosningunum. Lula sakaði á köflum Bandaríkin um að reyna að hafa áhrif á kosningarnar en því hafa bandarísk stjórnvöld neitað.
Fyrr á árinu fékk Bolsonaro Bandaríkin til að skilgreina tvö stærstu glæpagengi Brasilíu sem hryðjuverkasamtök og á síðasta ári notaði Donald Trump réttarhöldin yfir Jair Bolsonaro sem réttlætingu fyrir tollum á Brasilíu og refsiaðgerðum gegn æðstu embættismönnum og dómurum landsins.
Sigur Bolsonaro myndi líklega þýða að Brasilía gengi til liðs við bandalagið Shields of Americas gegn eiturlyfjasmygli og tengdist um leið Bandaríkjunum nánari böndum.