Lífið

Fyndnustu dýralífsmyndir ársins

Samúel Karl Ólason skrifar
Þær eru margar kostulegar myndirnar í ár.
Þær eru margar kostulegar myndirnar í ár. Nikon Comedy Wildlife Awards

Forsvarsmenn hinnar árlegu ljósmyndakeppni Nikon Comedy Wildlife Photography Awards hafa birt þær myndir sem keppa til úrslita þetta árið. Myndirnar sýna villt dýr við skondnar og oft undarlegar aðstæður.

Eins og hvert einasta ár sem keppnin hefur verið haldin bárust fleiri myndir til hennar en nokkru sinni áður. Að þessu sinni voru þær rúmlega tíu þúsund talsins og teknar í 112 löndum heimsins.

Til mikils er að vinna þar sem sigurvegari keppninnar fær að fara í sérstaka safarí-ferð um Masai Mara. Einnig eru Nikon myndavélar og aðrir munir í verðlaun. Frekari upplýsingar má finna á vef NCPWA.

Bestu myndir síðasta árs má svo finna hér að neðan.

NCWPA eru haldin árlega og er þeim ætlað að ýta undir dýravernd á heimsvísu og þetta árið vinna forsvarsmenn keppninnar með Born Free Foundation, sem eru alþjóðleg dýraverndarsamtök sem einsetja sér að vernda dýr í útrýmingarhættu og hýbýli þeirra.

Sigurvegarar keppninnar verða opinberaðir í desember.

Þessi ungi bavíani sem virðist halda á foreldri sínu er víst kallaður Herkúles og það eðlilega.Andt Parkinson/Nikon Comedy Wildlife Awards
Vatnabuffallinn Doris með fallega nýja klippingu.Andy Rouse/Nikon Comedy Wildlife Awards
Lög segja að maður eigi alltaf að stugga við vini þegar hann er að reima. Ég vissi ekki að ljón hefðu sambærilegar reglur.Barbara Seiberl-Stark/Nikon Comedy Wildlife Awards
Héri snyrtir sig á miðjum akri en virðist vera að hlæja.Carolyn Moore/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þegar maður er þreyttur, þá verður maður að sofa. Sama á hverjum maður sefur.Celine Nic Oireachtaigh/Nikon Comedy Wildlife Awards
Góðir félagar á góðri stundu. Eða tvö rándýr að reyna að éta hvort annað. Það er erfitt að segja.Charles Janeson/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessi fíll mun hafa gengið borubrattur upp að hópi kýra en orðið rosalega feiminn á síðustu metrunum. Ef hann sér þær ekki, geta þær varla séð hann.Cliff Fawcett/Nikon Comedy Wildlife Awards
Úff, þetta virðist hafa verið vont. Smá misreikningur í stökki milli trjáa getur reynst sársaukafullur.David Lee/Nikon Comedy Wildlife Awards
Ég get svarið það að þessi beiða er að biðja mig um að teikna sig eins og stelpurnar í París!Diego Perez/Nikon Comedy Wildlife Awards
Tveir gíraffar og tré í Masai Mara.Dirk Koster/Nikon Comedy Wildlife Awards
Það var nú hálf dónalegt af ljósmyndaranum að vera að mynda selina í þessum atlotum.Doug Gimesy/Nikon Comedy Wildlife Awards
Slappað af í baði og spáð í lífið og tilveruna.Duy Thong Vu/Nikon Comedy Wildlife Awards
Vísindamenn eru sífellt að ganga of langt í tilraunum sínum.Eigil B Jensen/Nikon Comedy Wildlife Awards
Hversu tjillaður er hægt að vera? Jú, svona tjillaður, eða vitlaus. Kannski blindur.Eric Boren/Nikon Comedy Wildlife Awards
Aaaarg, ég svaf yfir mig!Fabi Fregonesi/Nikon Comedy Wildlife Awards
Lítill konungur í ríki sínu.Hannah Dietl/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessi var eitthvað að brúka sig við mömmu sína.Heather Cudworth/Nikon Comedy Wildlife Awards
Eru hlébarðar farnir að stunda jóga?Homagni Sahana/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þetta er reiður fugl! Það er væntanlega verið að fara að skjóta honum í teygjubyssu á fullt af svínum.Jan Wittmer/Nikon Comedy Wildlife Awards
Leynilegur koss.Jeetendra Chaware/Nikon Comedy Wildlife Awards
Mér finnst mjög hæpið að sá sem tók þessa mynd sé á lífi í dag.Ka Chun Jacky Sung/Nikon Comedy Wildlife Awards
Það er óhætt að segja að þessi ugla lenti í röngu tréi.Kevin Lohman/Nikon Comedy Wildlife Awards
„Hvaða hljóð er þetta?“ virðist þessi fiskur vera að spyrja sig að. Þá heyrir hann í hausnum á sér: „Durum.......... durum......... durum........ durum....... durum...... durum..... durum.... durum... durum.. durum. durum“Kyo Chen/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessi fluga var í endurbótum á heimili sínu þegar ljósmyndara bar að garði.Lee Frost/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þetta er mynd af mjög svo þunglyndum sænskum greifingja, eða Pablo Escobar (Meme-ið). Ég er ekki viss. Þarna sat hann víst í um tuttugu mínútur án þess að hreyfa sig.Lukas Andree Andersen/Nikon Comedy Wildlife Awards
Það tók mig leiðinlega langan tíma að fatta að þetta væru tvær uglur.Lynn Emery/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessi kóngasæfill var nú heldur betur ánægður með mörgæsarungana sem hann fann.Mark Jackowski/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessum væri maður ekki til í að mæta í dimmu húsasundi, eða dimmri fjöru. Ég er ekki viss um hvort væri verra.Marek Jackowski/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessir belgísku bjórar höguðu sér hreinlega eins og fyrirsætur.Natalie Veekmans/Nikon Comedy Wildlife Awards
Hei, ég vissi ekki að það væru krókódílar í Tyrklandi.Paolo Torre/Nikon Comedy Wildlife Awards
Hann er ekki hetjan sem skógurinn þarfnaðist, heldur hetjan sem skógurinn átti skilið.Rémi Schnel/Nikon Comedy Wildlife Awards
Kung fu kamelljón!Robert Gondek/Nikon Comedy Wildlife Awards
Skoskur haukur við fimleikaæfingar.Robert Nairn/Nikon Comedy Wildlife Awards
„Fer þessi ekki á Grammið?“Rosie Barrett/Nikon Comedy Wildlife Awards
Slappað af í sólinni fyrir erfiðan dag í Alaska.Scott Suriano/Nikon Comedy Wildlife Awards
Tveir stökkbreyttir fílar á ferðinni um Afríku.Shailza Singhal/Nikon Comedy Wildlife Awards
„Vertu sætur á fjölskyldumyndinni!“Subi Sridharan/Nikon Comedy Wildlife Awards
Hvernig íslenskar maður „spirit animal“? Þetta er allavega mitt.Tanner Mansell/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessi örn er ekki á sýningarpalli í París, eins og göngulagið og líkamsstaðan gefur til kynna, heldur á hafís í Finnlandi. Já, ég átti líka erfitt með að trúa því!Tapani Linnanmäki/Nikon Comedy Wildlife Awards
Þessi íkorni virðist hafa mætt birni í náttúrunni. Þá á maður að reyna að virðast eins stór og maður getur.Udo Harms/Nikon Comedy Wildlife Awards
Dýr Grín og gaman


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