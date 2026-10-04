Fyndnustu dýralífsmyndir ársins

Forsvarsmenn hinnar árlegu ljósmyndakeppni Nikon Comedy Wildlife Photography Awards hafa birt þær myndir sem keppa til úrslita þetta árið. Myndirnar sýna villt dýr við skondnar og oft undarlegar aðstæður.
Eins og hvert einasta ár sem keppnin hefur verið haldin bárust fleiri myndir til hennar en nokkru sinni áður. Að þessu sinni voru þær rúmlega tíu þúsund talsins og teknar í 112 löndum heimsins.
Til mikils er að vinna þar sem sigurvegari keppninnar fær að fara í sérstaka safarí-ferð um Masai Mara. Einnig eru Nikon myndavélar og aðrir munir í verðlaun. Frekari upplýsingar má finna á vef NCPWA.
Bestu myndir síðasta árs má svo finna hér að neðan.
NCWPA eru haldin árlega og er þeim ætlað að ýta undir dýravernd á heimsvísu og þetta árið vinna forsvarsmenn keppninnar með Born Free Foundation, sem eru alþjóðleg dýraverndarsamtök sem einsetja sér að vernda dýr í útrýmingarhættu og hýbýli þeirra.
Sigurvegarar keppninnar verða opinberaðir í desember.